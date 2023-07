Scontro tra tir e auto della Croce Rossa nell'incidente ad Amantea: 5 feriti, donna trasportata in elisoccorso

Grande spavento nel primo pomeriggio ad Amantea (Cosenza): lungo la statale tirrenica cosentina un’auto della Croce Rossa Italiana, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con un tir all’altezza di località Tonnara.

Cinque feriti

Nell’incidente, secondo le prime informazioni, sono rimaste ferite cinque persone. Si tratta dei volontari della Croce Rossa Italiana appartenenti al comitato di Paola. Uno di questi, una donna di Amantea, ha riportato danni gravi.

Lo scontro tra la Punto e il mezzo pesante è avvenuto attorno alle 14. Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118. In azione anche l’elisoccorso di Cirò Marina (con a bordo il dottor Andreacchi, l’infermiere Marino e il tecnico Amoroso) per velocizzare il trasporto all’ospedale di Catanzaro della volontaria della Croce Rossa maggiormente ferita.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Le altre quattro persone ferite sono state trasportate, con tre ambulanze, all’ospedale di Paola.

Sul posto in cui è avvenuto il sinistro è anche arrivata una squadra dei vigili del fuoco (distaccamento di Paola e Lamezia Terme) che ha estratto dalle lamiere l’autista della Punto.

Gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente

Presenti anche i carabinieri della locale stazione che stanno lavorando al raccoglimento delle informazioni per stabilire la precisa dinamica dell’incidente.

La statale, a causa dello scontro tra la vettura e il mezzo pesante, è stata chiusa al traffico veicolare. Essendo l’unica via lungo l’asse nord-sud della Tirrenica, si sono create lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Per regolare il traffico sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Amantea.