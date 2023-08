Incidente in autostrada A1 con lunghe code tra Piacenza e Fiorenzuola: arriva l'elisoccorso, traffico in tilt

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un incidente di notevole gravità ha avuto luogo nella mattinata del 12 agosto lungo l’autostrada A1, esattamente tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in direzione Bologna. L’evento ha causato un significativo impatto sulla circolazione stradale, generando una coda chilometrica in costante aumento. Quattro le auto coinvolte, con i il dispiegamento di ambulanze, un’eliambulanza e l’intervento della Croce Rossa.

Lo scontro

L’incidente si è verificato tra lo svincolo di Basso Lodigiano e quello di Fiorenzuola, in prossimità di Pontenure e ha coinvolto ben quattro veicoli.

I soccorsi sono stati immediatamente attivati, con l’intervento di professionisti sanitari che sono giunti sul luogo dell’evento utilizzando due ambulanze, un‘automedica e persino un elisoccorso che è decollato da Parma.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto sull’A1 nei pressi di Pontenure, a sud di Piacenza

L’impegno della Croce Rossa è stato altrettanto significativo, con i volontari che si sono dedicati alla distribuzione di acqua tra gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico congestionato.

Traffico in tilt

Per chi si trova sulla strada e cerca una via d’uscita, sono state fornite alcune indicazioni utili. In caso di percorso breve, è consigliabile uscire dall’autostrada a Piacenza Sud e rientrare al tratto di Fiorenzuola.

Nel caso si provenga da Milano, una valida alternativa è rappresentata dalla Tangenziale est esterna (Teem) A58, per poi seguire la A4 Milano-Brescia e successivamente la A22 del Brennero con direzione Modena.

Percorsi alternativi

Altrimenti, è possibile optare per l’itinerario attraverso la A21 Piacenza-Brescia partendo da Piacenza Sud, proseguendo con la A4 Milano-Brescia e infine collegandosi alla A22 in direzione Modena.

Sul luogo dell’incidente, si può contare sulla presenza del personale di Autostrade per l’Italia e su tutti i mezzi di soccorso necessari.

Weekend complicato

Il temutissimo esodo di Ferragosto non è certamente iniziato nel migliore dei modi, soprattutto lungo l’Autostrada del Sole. In un tratto più a sud della A1, un altro incidente ha coinvolto numerosi veicoli provocando gravi disagi al traffico.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 7 tra Anagni e Colleferro in direzione Napoli. Sette veicoli sono stati coinvolti, causando otto chilometri di coda e limitando il traffico a due corsie su tre. Sul luogo dell’incidente presenti vigili del fuoco e polizia stradale per gestire la situazione.

Come è noto, questo fine settimana è stato segnalato con il “bollino nero”, prevedendo elevati disagi sulla strada e purtroppo l’eventualità di episodi tragici, come l‘incidente mortale avvenuto nel bergamasco durante la sera di venerdì 11 agosto.