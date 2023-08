Incidente fra auto e moto a Trescore Balneario vicino Bergamo: morto 31enne, ferita una ragazza di 25 anni

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nella notte di venerdì 11 agosto un tragico incidente stradale è avvenuto nel territorio di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Un uomo di soli 31 anni ha perso la vita in un grave scontro che ha coinvolto un’auto e una motocicletta. Nonostante i soccorritori del 118 abbiano tentato di salvarlo, il giovane è deceduto. Una ragazza di 25 anni è inoltre rimasta ferita nell’incidente ma le sue condizioni sembrano non essere gravi. I carabinieri di Calcinate sono intervenuti per indagare sulla dinamica dello scontro e ricostruire gli eventi.

La dinamica

Lo scontro fatale nel cuore della Valcavallina è avvenuto dopo le 23. Lungo la via Nazionale, proprio nei pressi della rotonda del supermercato locale, si è verificato lo schianto che ha cambiato la vita di una famiglia.

Un 31enne, originario di Trescore Balneario e di origini tunisine, è rimasto vittima dell’incidente che ha coinvolto un’auto e una motocicletta.

Fonte foto: Tuttocittà Il tragico scontro è avvenuto nel territorio di Trescore Balneario, vicino Bergamo

I soccorsi

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, purtroppo non è stato possibile salvare la vita del motociclista di 31 anni.

A sua volta coinvolta nello scontro, una ragazza di 25 anni ha avuto la possibilità di ricevere soccorso tempestivo. Trasportata in ambulanza alla struttura ospedaliera Bolognini di Serate, le sue condizioni, per fortuna, sembrano non essere gravi.

Le indagini

Per ottenere una comprensione chiara dei dettagli di questo tragico incidente, le autorità competenti sono immediatamente intervenute. I carabinieri di Calcinate si sono recati sulla scena per condurre indagini approfondite e ricostruire la dinamica dello scontro.

Si tratta, ovviamente, di un processo fondamentale e di rito, che sarà utile e far luce sui fatti che hanno portato a questa tragedia, offrendo risposte alle domande delle famiglie coinvolte e della comunità in lutto.

Weekend nero