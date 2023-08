Incidente sull’A1 tra Anagni e Colleferro, sette auto coinvolte e code chilometriche: i percorsi alternativi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Comincia male il fine settimana da bollino nero sulle autostrade italiane. Sull’A1 Milano-Napoli si registrano già circa otto chilometri di coda per un incidente avvenuto intorno alle 7 di sabato 12 agosto tra Anagni e Colleferro, in direzione Napoli. Sette le auto coinvolte e traffico che scorre su due delle tre corsie disponibili.

Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione dei mezzi, oltre agli operatori sanitari per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Al momento non si registrano feriti gravi. Per la ricostruzione dell’incidente, oltre che per favorire lo scorrimento delle auto, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.

I percorsi alternativi per chi è diretto verso Napoli

Nel tratto interessato dall’incidente si è formata subito una lunga coda di auto, che nelle prime ore del mattino è arrivata a circa 8 chilometri di lunghezza in direzione Napoli.

Agli automobilisti diretti verso Sud Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Anagni. In questo modo gli utenti riusciranno a evitare la coda che si è formata dopo lo scontro che ha coinvolto, in totale, sette automobili.

Nella tarda serata di ieri, sempre sull’A1, si erano formate code tra Monte San Savino e Chiusi (in direzione Roma) a causa di un carrello che trasportava una barca che si è staccato da un’auto.

Fonte foto: ANSA

Un fine settimana da “bollino nero”

Secondo i dati diffusi da Autostrade, quella di oggi – sabato 12 agosto – è una giornata da “bollino nero” per il traffico sostenuto.

Una giornata resa ancora più pesante dal ritorno del grande caldo dopo la tregua di inizio agosto. Per favorire lo scorrimento del traffico, Anas ha deciso di sospendere 811 cantieri sulle autostrade e strade italiane.

Anche la giornata di domenica 13 agosto, secondo il bollettino di Autostrade per l’Italia, sarà una giornata da “bollino nero” per i tanti automobilisti che si metteranno in viaggio per raggiungere le località di vacanza.