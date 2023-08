Incidente a Gallarate vicino Varese: scontro fra auto e moto alla rotonda, feriti due ragazzi. Uno è grave

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un incidente grave ha scosso la città di Gallarate, vicino Varese, nel tardo pomeriggio di giovedì 17 agosto. I mezzi di soccorso sono intervenuti rapidamente per offrire le cure ai due giovani coinvolti, di 21 e 33 anni, uno dei quali in condizioni gravi. A entrare in collisione, all’altezza di una rotatoria, un’auto e una moto in uno scontro molto violento. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La dinamica

I soccorsi

L'incidente di Aprilia

Incidente a Gorizia La dinamica

L’evento ha avuto luogo alle 18, con protagonisti un’auto e una moto, le cui traiettorie si sono incrociate in maniera tragica alla rotonda situata tra via Schuster e via Cappuccini.

L’automedica e due ambulanze della Croce Rossa, giunte prontamente dalla base di Gallarate e Busto, hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’impatto. Lo scontro ha coinvolto due giovani individui, di età pari a 21 e 33 anni.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto a Gallarate, in provincia di Varese

I soccorsi

Il ragazzo alla guida del veicolo a due ruote si trova in condizioni gravi, mentre l’altro ha riportato ferite il cui grado di pericolo è stato classificato come “codice giallo”, a significare che non si trova in immediato pericolo di vita.

La presenza sul luogo dell’incidente della Polizia Locale di Gallarate ha garantito la messa in atto dei necessari rilievi e ha contribuito a stabilizzare la situazione, lavorando in collaborazione con i vigili del fuoco. L’obiettivo primario è stato quello di assicurare la sicurezza dell’area circostante, al fine di evitare ulteriori pericoli e consentire alle autorità competenti di svolgere le indagini del caso.

L’incidente di Aprilia

Sono giorni particolarmente drammatici dal punto di vista dei sinistri stradali. Una tragedia ha colpito anche Aprilia durante la notte di Ferragosto: una donna di 38 anni, Valeria Sepe, ha perso la vita quando la sua auto ha impattato violentemente contro un albero. L’incidente, avvenuto alla rotonda del quartiere Montarelli tra via Tiberio e via Aldo Moro, sembra essere stato causato da un possibile malore improvviso che potrebbe aver colpito la guidatrice mentre viaggiava con sua figlia. Nonostante i tentativi di soccorso del 118, le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali. Incidente a Gorizia Il 16 agosto, invece, un giovane motociclista di soli 17 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente a Gorizia. Prontamente soccorso da personale medico e autorità, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cattinara, dove attualmente è stato trasferito in rianimazione. Il ragazzo ha riportato lesioni gravi, tra cui trauma cranico, toracico e addominale. L’evento ha avuto luogo intorno alle 20:30 in via Gregorčič. Le circostanze esatte dell’incidente sono oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.