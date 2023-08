Grave 17enne coinvolto in un incidente in moto a Gorizia: operato nella notte, in rianimazione in ospedale

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un giovane motociclista è rimasto coinvolto in un grave incidente a Gorizia, mercoledì 16 agosto. Soccorso prontamente da personale medica e autorità, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cattinara dove si trova in rianimazione. Il ragazzo, di soli 17 anni, ha riportato lesioni gravi tra cui trauma cranico, toracico ed addominale. Lo scontro

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 20.30, in via Gregorčič. Le circostanze esatte che hanno portato all'accaduto sono al vaglio delle forze dell'ordine, mentre le ferite riportate dalla vittima sono gravi.

Dopo l’evento, la chiamata di soccorso ha fatto partire un’azione tempestiva da parte dei professionisti sanitari. Gli infermieri della Sores hanno immediatamente inviato sul luogo dell’incidente un equipaggio di soccorso completo.

Sul posto un’ambulanza giunta da Gorizia, l’automedica e persino l’elisoccorso. Le autorità competenti sono state allertate e coinvolte per garantire la massima assistenza.

Il quadro clinico

L’impatto dell’incidente ha causato una caduta rovinosa per il giovane conducente della moto. Le ferite riportate durante questa tragica evenienza sono di una gravità estrema.

Un trauma cranico, toracico ed addominale hanno colpito il 17enne, le cui condizioni sono state subito classificate come critiche.

Operato nella notte

Il ragazzo è stato sottoposto a un’operazione chirurgica durante la notte, con l’equipe medica dell’ospedale di Cattinara ha lavorato instancabilmente per intervenire sulle lesioni, con l’obiettivo di preservare la vita del giovane paziente.

Attualmente, il ragazzo si trova in una fase di prognosi riservata, sotto costante monitoraggio nell’unità di rianimazione.

L’incidente a Udine

Sempre il 16 agosto non molto lontano da Gorizia, nel territorio di Mortegliano, ma in provincia di Udine, si è verificato un altro tragico incidente che ha portato alla perdita di un uomo di 48 anni.

Anche in questo caso, viaggiando in motocicletta,l’uomo ha perso la vita a seguito di uno scontro fatale con un’auto. L’impatto ha causato la caduta della vittima sull’asfalto, e nonostante gli immediati sforzi di soccorso non è stato possibile salvare la vita dell’uomo.

Scontro ad Aprilia

Nella notte di Ferragosto invece il drammatico incidente ad Aprilia, nella provincia di Larina. Una donna di 38 anni, Valeria Sepe, ha perso la vita mentre viaggiava con la figlia a bordo quando la sua auto.

La 38enne ha impattato violentemente contro un albero. L’ipotesi è che un improvviso malore abbia causato la perdita di controllo del veicolo.

Nonostante i tentativi di soccorso, la donna è deceduta a causa delle ferite riportate nell’incidente. La figlia, presente nell’auto, è rimasta ferita soltanto in maniera lieve.