Incendio in un supermercato di Fiumicino vicino Roma, evacuate due palazzine di quattro piani: la situazione

Giornata caldissima, sul fronte degli incendi, per i vigili del fuoco di Roma e dintorni: prima un rogo nel centro rifiuti di Ciampino, poi un supermercato in fiamme a Fiumicino.

Incendio al supermercato a Passo Oscuro

Le fiamme sono divampate all’interno del supermercato Todis di via Florinas alle prime ore del mattino di domenica 30 luglio.

Tre le squadre dei vigili del fuoco impegnate con un’autobotte. Fortunatamente non si registrano feriti. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso mostra la zona in cui si sono svolti i fatti: il supermercato in questione si trova in via Florinas 115 nella zona di Passo Oscuro sul litorale nord di Fiumicino.

Il supermercato si sviluppa all’interno di un complesso residenziale di quattro piani. Tutti i residenti delle due palazzine sono stati evacuati a scopo precauzionale.

Il rogo è stato domato e adesso si punta a individuarne le cause. Sul posto, per controllare la situazione e svolgere accertamenti, anche la polizia locale di Fiumicino, i carabinieri di Passo Oscuro e della compagnia di Civitavecchia.

I vigili del fuoco hanno messo l’area in sicurezza e hanno verificato lo stato degli appartamenti.

Incendio a Ciampino: brucia la discarica

Come anticipato, un altro grave incendio si è propagato nella mattina del 30 luglio nell’area di Roma: le fiamme sono divampate nella discarica di Ciampino, alimentate dai venti e dalla tipologia di materiale, in gran parte plastica, carta e legno.

Una densa colonna di fumo nero è visibile da decine di chilometri di distanza.

Si teme per il rilascio di diossina e polveri sottili nell’aria. Le autorità invitano a rimanere in casa con le finestre chiuse.

Incendio al supermercato: il precedente

Alcuni mesi fa si è verificato un evento simile: a Vallecrosia, piccolo centro in provincia di Imperia, un rogo ha distrutto il reparto gastronomia di un supermercato.

Secondo la ricostruzione le fiamme si sarebbero sprigionate prima dell’alba da un banco frigo. In quel caso l’entità del rogo è stata più contenuta.