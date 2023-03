Incendio nel supermercato di Vallecrosia partito dal frigorifero: fumo in strada, allarme dato dai passanti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un incendio è divampato in un supermercato di Vallecrosia, piccolo centro in provincia di Imperia. Secondo la prima ricostruzione le fiamme si sarebbero sprigionate prima dell’alba a causa di un corto circuito in un banco frigo del reparto gastronomia.

Vallecrosia, incendio al supermercato

I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti alle 5:40 per domare le fiamme divampate all’interno del supermercato Despar di via Don Bosco, angolo via Romana a Vallecrosia.

A lanciare l’allarme alcuni abitanti che hanno segnalato la presenza di denso fumo nero che filtrava attraverso le porte dell’esercizio.

Fonte foto: Tuttocittà Vallecrosia è un comune di 6.632 abitanti della provincia di Imperia, in Liguria

Incendio al reparto gastronomia

Come riporta il quotidiano online ‘Riviera24’, i danni sono limitati al reparto gastronomia. Oltre ai locali rovinati e ai macchinari devastati, sono stati consumati dalle fiamme anche diversi chili di merce, soprattutto insaccati e formaggi.

Gli alimenti immediatamente prossimi alla zona in cui si è sprigionato il rogo, sebbene non intaccati direttamente dalle fiamme, sono comunque stati contaminati dal fumo.

Sono in corso accertamenti per ricostruire nei dettagli l’accaduto. Poi la direzione del supermercato procederà con l’inventario dei danni e con il ripristino dei locali.

Il rogo di novembre

Si tratta del secondo incendio che colpisce la zona nel giro di pochi mesi. A fine novembre un rogo è divampato a Bordighera, piccolo comune limitrofo a Vallecrosia.

In quell’occasione le fiamme hanno interessato un magazzino per il deposito di legna e materiale da lavoro che è andato completamente distrutto.

Il magazzino è situato in via Conca Verde all’interno di un terreno privato, proprio nei pressi del confine con Vallecrosia.

In quell’occasione le fiamme sarebbero partite accidentalmente mentre il proprietario del fabbricato era intento a lavorare nel suo appezzamento.

È stato proprio l’uomo a chiamare i soccorsi. Anche in quel caso sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il fumo è stato chiaramente percepito anche dagli abitanti del vicino comune di Vallecrosia.