Incendio a Trento, grande nube nera da una discarica di rifiuti ingombranti: la situazione

Pericoloso incendio a Trento nord, dove le fiamme sembrano essere partite da una discarica di rifiuti ingombranti. I vigili del fuoco hanno consigliato ai residenti di tenere le finestre chiuse.

Incendio a Trento nord, cos’è successo

Come riporta la stampa locale, l’incendio è divampato alle 19:25 di mercoledì 10 agosto.

Le fiamme sono divampate nei pressi della discarica di Ischia Podetti.

Secondo le prime indagini l’incendio sarebbe partito a seguito del rogo dei materiali ingombranti depositati in un piazzale.

A seguito dell’incendio si è sviluppata una colonna di fumo nero e denso visibile sia dalla tangenziale che dalla città.

Per spegnere l'incendio a Trento nord sono intervenute decine di vigili del fuoco

L’intervento

Sul posto sono intervenute decine di vigili del fuoco che sono riusciti ad arginare l’incendio intorno alle 20.

Tuttavia, desta ancora tanta preoccupazione la colonna di fumo che, con l’azione del vento, minaccia di spostarsi e creare ulteriori danni all’aria e all’ambiente.

Intorno alla discarica è intervenuta anche l’APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente), come riporta la Provincia Autonoma di Trento in una nota pubblicata sul sito istituzionale.

Il comunicato e le raccomandazioni della Provincia di Trento

“Un incendio sta interessando la discarica di rifiuti ad Ischia Podetti. Le fiamme avrebbero attaccato del materiale ingombrante depositato, secondo le prime informazioni, in una zona del piazzale”.

Ignote le origini dell’incendio: “La combustione sta producendo molto fumo denso ed i vigili del fuoco, accorsi numerosi sul posto con mezzi e squadre di specialisti, raccomandano alla popolazione di tenere le finestre chiuse perché il vento sta portando la colonna di fumo verso alcune zone abitate in direzione Nord”.

Quindi l’intervento degli esperti: “Sul posto anche i tecnici dell’APPA, nonché forestali, forze dell’ordine, polizia municipale e sanitari del 118 Trentino emergenza”.

Le indagini per analizzare i materiali andati in fiamme e risalire alla causa che ha portato all’incendio sono ancora in corso.

Questa settimana anche Milano è stata colpita da un incendio che si è tradotto in tragedia; fiamme anche ad Arnasco con la chiusura dell’aeroporto di Villanova d’Albenga.