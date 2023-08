Incendio a Cantù vicino Como: vigili del fuoco in azione per domare le fiamme in un deposito di mezzi agricoli

Un incendio simile e molto violento, alimentato da forti venti e temperature elevate, si è scatenato soltanto 24 ore prima a Crotone, interessando un deposito contenente mezzi agricoli, vernici e solventi.

Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate prontamente sul posto, hanno combattuto per diverse ore al fine di domare le fiamme che minacciavano anche le strutture industriali vicine.

Il fumo nero denso e soffocante ha creato problemi sia per i cittadini che per gli operatori sul campo. L’incendio ha impattato anche il traffico locale, con la chiusura temporanea del cavalcavia nord sulla strada statale 106.

Rogo a Padova

Alcuni giorni prima, un altro vasto rogo ha colpito un capannone nella zona industriale di Padova. L’edificio, contenente merci provenienti dalla Cina, è stato rapidamente divorato dalle fiamme, interessando oltre 1.500 metri quadrati e collassando.

Fortunatamente, non sono state riportate persone coinvolte. I vigili del fuoco, provenienti da diverse squadre, hanno lavorato duramente per spegnere il rogo e impedire che si propagasse.

Le operazioni di bonifica sono ancora in corso, mentre le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici. Le autorità locali, comprese le forze dell’ordine e l’Arpav, sono impegnate nell’indagine per garantire la sicurezza e valutare eventuali impatti ambientali.