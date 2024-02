Inaugurato a Trieste il Treno del Ricordo per le vittime delle foibe e gli esuli istriani, Meloni: "Fiera"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È stato inaugurato al binario 1 della stazione di Trieste il Treno del Ricordo, un’iniziativa per commemorare le vittime delle foibe e il dramma degli esuli istriani. Alla cerimonia ha partecipato il premier Giorgia Meloni, che si è detta fiera dell’iniziativa e ha ricordato l’importanza della commemorazione storica. L’inaugurazione si è tenuta sabato 10 febbraio.

Inaugurato a Trieste il Treno del Ricordo

Come detto in apertura, Giorgia Meloni era presente all’inaugurazione del Treno del Ricordo, tenutasi al binario 1 della stazione delle Ferrovie dello Stato di Trieste.

Insieme a Giorgia Meloni c’erano il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Fonte foto: ANSA A Trieste è stato inaugurato il Treno del Ricordo, alla cerimonia era presente Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha partecipato al taglio del nastro, circondata dai cittadini e le istituzioni di Trieste.

Il ministro Abodi ha dichiarato: “L’obiettivo di questo treno è portare ben oltre la data del 10 febbraio i valori e anche l’umanità vissuta e perduta ottanta anni fa”.

Soprattutto, Abodi ha sottolineato: “Il significato di questo treno è una bussola valoriale che porteremo con noi non soltanto per ricordare, ma per ispirare i nostri comportamenti quotidiani senza mai dimenticare quello che è stato il sacrificio delle persone”.

L’iniziativa, le date e le stazioni

Come riportato sul sito istituzionale del Ministero della Cultura, il progetto è stato “realizzato da Fondazione FS Italiane” e co-finanziato grazie alla “struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali”.

Il Treno del Ricordo si compone di 4 vagoni all’interno dei quali è allestita una mostra multimediale che sarà “aperta gratuitamente al pubblico”.

L’iniziativa intende ricordare le vittime delle Foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati ed è stata inaugurata il 10 febbraio in occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo con la legge 92 del 30 marzo 2004 “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Il Treno del Ricordo partirà da domenica 11 febbraio e fino al 27 febbraio si muoverà lungo il Belpaese da nord a sud. Le tappe e le date saranno le seguenti:

Lunedì 12 febbraio Venezia Santa Lucia

Martedì 13 Milano Porta Garibaldi

Mercoledì 14 Torino Porta Nuova

Giovedì 15 Genova Piazza Principe

Sabato 17 Ancona Centrale

Domenica 18 Bologna Centrale

Lunedì 19 Parma

Martedì 20 La Spezia Centrale

Giovedì 22 Firenze Santa Maria Novella

Sabato 24 Roma Ostiense

Domenica 25 Napoli Centrale

Martedì 27 Taranto

Il commento di Giorgia Meloni

Ascoltata dall”Ansa’, Giorgia Meloni ha spiegato che l’iniziativa nasce “per chiudere un cerchio, per sanare quella vergogna e ricucire quel sentimento di solidarietà su cui ogni nazione si fonda”.

Il premier ha ricordato gli “esuli che con un treno arrivavano per restare italiani in Italia e non venivano esattamente ricambiati con lo stesso amore”. Dunque Giorgia Meloni si è detta “fiera di questo lavoro” e ha ricordato il “museo del ricordo che nascerà a Roma“.

Un “atto dovuto”, ha concluso Meloni, che ha sottolineato che “nessun presidente del Consiglio era mai stato alla celebrazione di Basovizza”.