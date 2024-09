Imane Khelif a Milano per la Fashion Week, la pugile dalle polemiche alle Olimpiadi alle sfilate

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dal ring alla passerella, Imane Khelif è a Milano. La pugile algerina, medaglia d’oro nella sua categoria alle Olimpiadi di Parigi 2024, è arrivata nelle scorse ore nel capoluogo lombardo in occasione della Fashion Week. Secondo i rumors, l’atleta potrebbe partecipare a qualche sfilata o evento della settimana della moda milanese.

Imane Khelif a Milano per la Fashion Week

“Ciao Milano!”. Così scrive su Instagram Imane Khelif, la pugile algerina oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, arrivata a Milano per la Fashion Week.

T-shirt bianca, camicia e cappellino in testa, la campionessa olimpica ha pubblicato nelle storie un video che la ritrae in piazza San Marco a Milano, in zona Brera, con in sottofondo Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.

Fonte foto: ANSA Imane Khelif ha vinto la medaglia d’oro nel pugilato femminile alle Olimpiadi di Parigi

Imane Khelif in passerella alla Milano Fashion Week

Secondo indiscrezioni citate da Ansa, Imane Khelif è a Milano per partecipare a una sfilata nel corso della Fashion Week.

Come lei alla settimana della moda milanese diversi altri campioni dello sport, come Jannik Sinner, Thomas Ceccon, Alice D’Amato e Gianmarco Tamberi.

Non solo sfilate: secondo quanto riporta La Stampa, l’atleta algerina sarebbe a Milano anche per discutere del progetto di una docuserie su di lei.

Le fake news e le polemiche alle Olimpiadi

Imane Khelif era divenuta particolarmente nota durante le Olimpiadi di Parigi 2024 per le polemiche che avevano preceduto l’incontro con Angela Carini, dal quale l’italiana si è ritirata dopo pochi secondi.

A scatenare il polverone, in Italia e non solo, era stata la diffusione sui social di fake news sulla sessualità dell’atleta, definita uomo o trans per i suoi alti livelli di testosterone.

Ad alimentare le polemiche e la diffusione di bufale erano stati anche diversi importanti esponenti della destra italiana e mondiale, tra cui l’ex presidente statunitense Donald Trump.