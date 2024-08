Donald Trump cita Angela Carini battuta da Imane Khelif "bravo pugile uomo", poi l'insulto a Kamala Harris

Imane Khelif di nuovo sotto attacco. Dell’atleta olimpica, nelle scorse ore, ha parlato anche Donald Trump, durante un comizio tenuto ad Atlanta. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca è tornato sul match disputato dalla pugile algerina contro l’azzurra Angela Carini.

Trump contro Imane Khelif e Kamala Harris

“Una campionessa italiana” si è scontrata sul ring con “una persona che ha fatto la transizione, un bravo pugile uomo. L’ha colpita due volte così forte che non sapeva cosa stesse succedendo”, ha dichiarato l’ex presidente Usa riferendosi a Imane Khelif.

«Con me gli uomini non parteciperanno agli sport femminili – ha aggiunto Trump –. Quello che sta succedendo alle Olimpiadi di Parigi accadrà anche qui con Kamala Harris“.

Fonte foto: ANSA Imane Khelif

Alcuni politici italiani e stranieri continuano a definire in modo errato e ingannevole che Khelif sia “un uomo” o una persona “transgender”. Una bugia visto che la pugile è intersex, condizione ben differente rispetto a quella che viene sostenuto da chi la accusa.

Il tycoon ha inoltre ricordato come, quando con lui alla presidenza, gli Stati Uniti si sono aggiudicati i Mondiali di calcio del 2026 e le Olimpiadi a Los Angeles del 2028.

L’insulta a Kamala Harris: “Stupida, quoziente intellettivo basso”

Nelle scorse ore Trump ha pure insultato l’avversaria democratica, definendo la Harris una “stupida“. “Non ha la capacità per un vero dibattito con me. La vedrò il 4 settembre o non la vedrò affatto”, ha detto il tycoon sul suo social Truth, rilanciando la proposta di un confronto tv il 4 settembre su Fox.

“Qualcuno ha notato che non rilascia interviste? Perché è stupida e non è in grado di parlare propriamente senza il gobbo. Ha un quoziente intellettivo molto basso e il Paese non ha bisogno di qualcuno che non è in grado di mettere due frasi insieme”, ha aggiunto Trump.

Imane Khelif in semifinale

Intanto Imane Khelif ha raggiunto la semifinale ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Dopo il trionfo sull’italiana Angela Carini, ha sconfitto l’ungherese Anna Luca Hamori ai punti nel torneo di boxe dei 66 kg.

Prima dell’incontro, su TikTok, Hamori ha sostenuto che avrebbe dovuto “combattere contro un uomo”, postando l’immagine di un mostro.

Il Comitato olimpico di Algeri ha annunciato che sporgerà denuncia “per le dichiarazioni offensive” di Hamori.

Nonostante queste esternazioni pre match, dopo essere stata battuta, Hamori ha rilasciato parole distensive: “Sono orgogliosa di me stessa, di aver combattuto e auguro le migliori fortune a Imane per la semifinale”.