Il video di Alessandro Impagnatiello che fingeva di cercare Giulia Tramontano dopo averla già uccisa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alessandro Impagnatiello fingeva di cercare Giulia Tramontano dopo l’omicidio. È il "castello di bugie" di cui lo stesso barman ha parlato il 27 maggio 2024, quando per la prima volta è stato ascoltato dai giudici. Un destino certamente beffardo, visto che quel giorno ricorreva anche il femminicidio che ora lo vede alla sbarra.

A ‘Quarto Grado’ vengono mostrate le immagini del sistema di videosorveglianza di un bar tabacchi di Senago. Vediamo Impagnatiello fissare l’obiettivo con una strana smorfia, a metà tra il concentrato e lo spavaldo. Sono le 14:02 del 30 maggio 2023. Alessandro Impagnatiello ha appena pranzato in casa della madre con il cadavere di Giulia Tramontano nascosto nel bagagliaio.

Dopo aver fissato a lungo la videocamera di sorveglianza di quell’esercizio, il barman entra e chiede al commerciante di controllare i suoi sistemi di sicurezza per verificare se la ragazza sia passata da quelle parti. Il 10 giugno, come noto, Impagnatiello continuerà a raccontare i fatti che hanno portato alla morte della ragazza e del figlio che portava in grembo, Thiago.

Il 27 maggio ha confessato tutto: colpì Giulia alle spalle e tentò di occultarne il cadavere. 37 coltellate, il tutto "avvolto completamente da uno strato di insensata follia". Tra i dettagli più drammatici, ha detto: "Giulia non si è difesa, non c’è stato nessun tentativo di difesa".