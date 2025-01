Il video della liberazione delle 4 soldatesse israeliane rapite da Hamas: il ritorno in Israele e la festa

Hamas ha liberato le quattro soldatesse israeliane. Il video della loro liberazione ha fatto il giro del mondo e il loro ritorno in patria è stato celebrato da una folla festante a Tel Aviv. Le ragazze hanno raggiunto casa a bordo di un mezzo della Croce Rossa.

Liberate le soldatesse israeliane

Nel contesto dell’accordo tra Hamas e Israele per una tregua sulla Striscia di Gaza, come annunciato venerdì 24 gennaio la mattina di sabato 25 sono state liberate le quattro soldatesse israeliane sequestrate il 7 ottobre 2023.

In cambio Tel Aviv ha liberato 200 detenuti palestinesi. Dopo la loro liberazione i miliziani hanno fatto salire le ragazze su un palco allestito in piazza Palestina, a Gaza, per poi consegnarle alla Croce Rossa che le ha accompagnate dai militari israeliani per il viaggio di ritorno in patria.

Le famiglie delle quattro soldatesse hanno seguito tutte le fasi di liberazione con apprensione, riunite sotto uno schermo come documenta un video dell’AFP.

Si tratta di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag. Come ricostruisce RaiNews, dopo la loro liberazione le giovani sono state trasportate in elicottero presso un ospedale per sottoporsi a controlli medici di routine. Secondo le prime indiscrezioni le ragazze starebbero bene.

Chi sono gli ostaggi liberati da Hamas

Le quattro soldatesse liberate da Hamas erano state rapite dai miliziani il 7 ottobre 2023, durante un’irruzione in cui morirono 52 soldati israeliani.

Le ragazze erano in servizio presso la base militare di Nahal Oz. Karina Ariev (20 anni) era al telefono con la sorella Alexandra la quale, durante l’attacco, fu in grado di sentire gli spari. Daniella Gilboa (20 anni) fu prelevata dal suo letto mentre di Naama Levy (21 anni) fu diffuso un video in cui la si vedeva mentre veniva trascinata con la forza su una jeep, con i pantaloni macchiati di sangue e le mani legate dietro la schiena.

La più giovane delle quattro è Liri Albag (19 anni), che il 7 ottobre 2023 aveva appena iniziato il suo servizio come vedetta della base militare.

Le accuse di Israele: "Violato l’accordo"

Dopo la liberazione delle quattro soldatesse Tel Aviv ha mosso nuove accuse ad Hamas, che avrebbe violato l’accordo dando priorità alle donne soldato anziché ai civili.

Per questo Israele ha chiesto – riporta l’emittente Al Hadath – la liberazione entro due giorni di Arbel Yehud e Shiri Bibas, due donne civili che si troverebbero ancora a Gaza.