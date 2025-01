Hamas pronto a liberare 4 soldatesse, chi sono Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Hamas libererà quattro soldatesse israeliane. Si tratta di giovani appartenenti all’unità di sorveglianza elettronica in forze nell’esercito israeliano, rapite dai miliziani durante un attacco contro la base di Nahal Oz. Il comunicato della liberazione è arrivato ai mediatori.

Hamas è pronto a restituire alla libertà quattro giovani soldatesse, e la loro liberazione potrebbe scattare nella giornata di sabato 25 gennaio. Come detto in apertura si tratta di appartenenti all’unità di sorveglianza, detenute per 477 giorni.

Il comunicato è nelle mani dei mediatori. La loro liberazione arriva nei giorni dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza, e Hamas ha riferito i nomi delle donne soldato: si tratta di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, di età compresa tra i 19 e i 21 anni.

Come riporta Repubblica, le quattro ragazze erano state rapite dopo l’irruzione dei miliziani nella base militare di Nahal Oz, durante la quale morirono 52 soldati israeliani. Come riporta RaiNews citando la Bbc, Hamas ha annunciato la loro liberazione in cambio di 180 prigionieri palestinesi.

Oltre alle quattro ragazze, durante l’irruzione era stata rapita anche la soldatessa e violinista Agam Berger di cui però, per il momento, non è dato avere notizie.

Chi sono le quattro donne soldato

Karina Ariev ha 20 anni e il 7 ottobre 2023, durante l’irruzione dei miliziani di Hamas a Nahal Oz, era al telefono con la sorella Alexandra. Quest’ultima, intervistata dalla Bbc, aveva riferito che durante la conversazione poteva sentire gli spari. In un appello diffuso da Hamas la 20enne aveva chiesto alle autorità israeliane di fermare la guerra e trovare un accordo.

Daniella Gilboa, anche lei, ha 20 anni e dopo il rapimento aveva raccontato di essere stata prelevata dal suo letto. Come Karina Ariev era apparsa in un video diffuso dai miliziani in cui implorava il governo israeliano di intervenire per liberarle.

Naama Levy è la più grande delle quattro. 21 anni, sarebbe stata l’ostaggio al quale i miliziani avrebbero riservato i trattamenti più brutali: era diventato virale, ad esempio, il video in cui veniva mostrata con le mani legate e sporca di sangue mentre veniva trasportata con la forza su un mezzo. In un disperato tentativo di dissuadere i miliziani aveva gridato: “Ho degli amici in Palestina.

Liri Albag, infine, è la più giovane del gruppo. 19 anni, nella base militare di Nahal Oz aveva da poco iniziato il suo primo servizio come vedetta. In un video diffuso nelle prime settimane di gennaio si era rivolta direttamente al premier Netanyahu.

La quinta rapita di cui non si hanno notizie

Come già detto, insieme alle quattro soldatesse era stata rapita Agam Berger di cui – per il momento – non si hanno notizie. Violinista di 20 anni, il 5 ottobre 2023 aveva iniziato il servizio militare, esattamente due giorni prima dell’irruzione dei miliziani.

Come riporta Adnkronos nella serata di mercoledì 22 gennaio una sua esibizione è stata trasmessa in diretta nazionale nel corso del programma Hakochav Haba, il reality show in cui viene votato il cantante che rappresenterà Israele all’Eurovision Song Contest.