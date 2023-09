Il video dell'alluvione in Grecia a Skiathos, le strade diventano fiumi in piena: l'acqua invade i locali

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Le strade sono diventate fiumi in piena a Skiathos, in Grecia. L’isola è ancora affollata dai turisti mentre l’alluvione – che da giorni non lascia scampo al Paese – fa danni e vittime. Non si placano le piogge torrenziali delle ultime ore. Le immagini che arrivano da Skiathos immortalano persone alle prese con l’acqua alta che ha raggiunto anche i locali dell’isola.

I locali di Skiathos inondati dall’acqua

La tempesta che ha messo in ginocchio diverse località della Grecia centrale ha registrato una media di 400 millimetri di acqua caduta in 30 ore.

A Skiathos l’alluvione ha inondato le vie dell’isola. Nei video diffusi sui social si vedono locali invasi dall’acqua e cittadini alle prese con i disagi dei fenomeni meteorologici delle ultime ore.

Le strade sono diventate fiumi in piena che ostacolano la circolazione. I locali dell’isola sono inagibili a causa delle piogge torrenziali e alcuni turisti sono bloccati nelle strutture esterne di bar e ristoranti con valigie al seguito.

Le vittime dell’alluvione in Grecia

In Grecia i danni delle piogge non si limitano a case e infrastrutture. Sino ad ora, infatti, l’alluvione ha provocato la morte di due persone nei pressi di Volos, una delle località maggiormente colpite.

Il capoluogo della regione della Magnesia, infatti, è completamente allagato. Il 5 settembre un uomo è stato ritrovato senza vita dopo essere stato travolto da un torrente.

Il giorno successivo, il 6 settembre, una donna di 87 anni è morta a Paltsi, a poca distanza da Volos.

Resta ancora disperso, invece, Yannis Artopios: il pastore del villaggio di Agios Georgios la cui auto è stata travolta da un torrente.

Piogge e mareggiate anche nell’Italia meridionale

Già nelle scorse ore l’isola di Skiathos era tra le località alle prese con i disagi dell’alluvione che da giorni tiene sotto scacco la Grecia. I media locali, infatti, hanno raccontato di molti turisti che hanno trovato riparo in aeroporto in attesa del volo di ritorno.

Anche sull’isola di Evia si contano i danni. Lì, i fiumi sono straripati danneggiando case e infrastrutture.

Intanto, il ciclone Daniel sta per lambire la Calabria e la Sicilia. Le coste dello jonio meridionale saranno interessate, infatti, da forti piogge e mareggiate.