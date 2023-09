Il ciclone Daniel minaccia Calabria e Sicilia, scatta l'allerta meteo arancione e gialla: si teme il Medicane

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Il sud Italia minacciato dal ciclone Daniel. È il nome del vortice di bassa pressione che, secondo gli esperti, somiglia a un piccolo ciclone e starebbe per toccare le coste della Sicilia e della Calabria. In entrambe le regioni è stata diramata l’allerta meteo dalla Protezione civile per il maltempo che dalla serata di ieri, martedì 5 settembre, si è scagliato in alcune località.

Il maltempo in Sicilia e in Calabria

Dalla serata del 5 settembre parte del sud Italia è interessato da fenomeni di maltempo che hanno colpito soprattutto la Sicilia e la Calabria con forti piogge registrate in alcune zone.

Intense precipitazioni hanno interessato la Sila, l’Appennino calabro, con fenomeni più intensi a Monte Curcio, a San Pietro in Guarano, a Longobucco e ad Acri.

In Sicilia, invece, le piogge si sono registrate in maniera più diffusa sul territorio con intensità maggiore sull’Etna, a Linguaglossa e a Siracusa.

L’allerta meteo nei prossimi giorni

L’allerta meteo diramata sia in Calabria che in Sicilia prevede che i fenomeni di maltempo proseguiranno anche nelle giornate del 6 e 7 settembre.

Bisognerà aspettare venerdì, invece, per un’attenuazione delle precipitazioni. In questi giorni sono previsti nubifragi sulla fascia jonica calabrese e siciliana.

Secondo gli esperti, inoltre, le aree più colpite saranno quelle del cosentino jonico dove è scattata l’allerta arancione per la giornata di mercoledì 6 settembre e della Sicilia sud-orientale.

Lo jonio meridionale, poi, è minacciato da un ciclone mediterraneo che potenzialmente potrebbe interferire con il maltempo in Calabria e Sicilia.

Il ciclone che minaccia il sud Italia

Il potenziale ciclone (detto anche medicane) che minaccia il sud Italia prende il nome di ciclone Daniel. Come anticipato si tratta, in realtà, di un vortice di bassa pressione che secondo le elaborazioni degli esperti si formerebbe in mare.

Lì, si fermerebbe acquisendo energia per poi dirigersi verso la Libia. Stando a quanto riportato da ‘3bMeteo‘, inoltre, il ciclone transiterebbe lontano dall’Italia, ma il suo passaggio a ridosso dello jonio meridionale potrebbe infastidire il tempo di Calabria e Sicilia.

Il fenomeno si aggiungerebbe al tempo instabile della prima settimana di settembre che si sta registrano in Italia, in particolare al sud, dove maltempo e piogge sono stati provocati dallo scontro tra l’anticiclone Bacco e un vortice di origine balcanica.