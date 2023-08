Il video del sindaco di Terni Bandecchi bloccato e portato via dagli agenti: caos in Consiglio comunale

Momenti di forte tensione nella mattinata di lunedì 28 agosto durante la seduta del Consiglio comunale di Terni: è dovuta intervenire la polizia locale per evitare la rissa tra il sindaco Stefano Bandecchi e i consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia. Il primo cittadino è stato bloccato dagli agenti della polizia locale prima che potesse arrivare alle mani con un consigliere.

Protagonista della vicenda il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, l’ex patron della Ternana eletto con una lista civica alle elezioni comunali del maggio 2023.

Secondo quanto ricostruito dal Messaggero, il tutto è partito da un acceso scambio di opinioni sui conti del Comune tra Bandecchi e il consigliere di Fdi Orlando Masselli, assessore al bilancio nella passata amministrazione.

Sono volati insulti e anche minacce, con il primo cittadino che ha invitato Masselli a smettere di ridere, “altrimenti gli volano via tutti i denti dalla bocca”.

Una frase che ha fatto andare su tutte le furie il capogruppo di FdI, Marco Celestino Cecconi, che ha richiamato animatamente il sindaco ad un atteggiamento e ad un linguaggio più moderato.

I toni si sono fatti più accesi e la situazione è sfuggita di mano: il sindaco ha lasciato la sua postazione e si è diretto con fare minaccioso verso il consigliere Cecconi.

The mayor of Terni Stefano Bandecchi attempts a physical confrontation with opposition councillors (after threatening them with ‘knocking their teeth out’), is restrained by police officers and the city council meeting is suspended.

