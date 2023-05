Il sindaco di Norcia Nicola Alemanno sospeso dall'incarico dopo la condanna per abuso d'ufficio

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, sarà sospeso dall’incarico in seguito alla condanna per abuso d’ufficio. La pena a un anno e dieci mesi è legata alla vicenda della casetta sede provvisoria della della pro loco dopo il terremoto del 2016. La relativa interdizione, in forza della Legge Severino, mette fine al mandato del primo cittadino eletto con Forza Italia dato che il voto per il rinnovo del consiglio comunale del comune umbro è previsto per la primavera del 2024. Come riportato da ‘Ansa’, la decisione dovrà comunque essere formalizzata nei prossimi giorni dalla prefettura di Perugia.

Il caso

Come ricorda il ‘Fatto Quotidiano’, per il sindaco Alemanno si tratta della seconda condanna relativa all’inchieste giudiziarie sugli atti amministrativi collegati all’emergenza post terremoto. Il legale del primo cittadino di Norcia, l’avvocato Massimo Marcucci, ha già annunciato il ricorso in appello.

Per la stessa vicenda è stato condannato a un anno per abuso d’ufficio, con pensa sospesa, anche il presidente della pro loco Domenico Rossi, committente della sede dell’associazione.

La condanna del sindaco Nicola Alemanno

Nei giorni scorsi il tribunale di Spoleto ha riconosciuto l’accusa di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e l’abuso d’ufficio in relazione alle autorizzazioni dell’opera post sisma, condannandolo a un anno e 10 mesi con interdizione da pubblici uffici per la durata della pena principale.

“Sarò sospeso dall’incarico” ha comunicato il primo cittadino di Norcia in seguito alla comunicazione trasmessa dalla cancelleria del tribunale al prefetto Armando Gradone.

La reazione

“Mai avrei immaginato di dover subire un tale trattamento“, è stata la reazione del sindaco Alemanno “terminati tutti gli accertamenti necessari – spiega – il sindaco prende atto della situazione”.

“Tutto il mio operato in questi lunghi anni post sisma – ha affermato – è stato improntato solo ed esclusivamente al bene della mia comunità che amo e rispetto. Mai, ripeto mai, ho agito per perseguire interessi personali. Ogni cittadino che ha avuto direttamente o indirettamente a che fare con la nostra amministrazione sa bene che quanto affermo corrisponde alla pura e semplice verità”.

“Provo un’amarezza infinita – ha dichiarato ancora Alemanno -, un senso di ingiustizia che non potrà mai essere ripagato da nessuna assoluzione in qualunque grado di giudizio. Questa norma – dice riferendosi alla Severino – infligge un grave vulnus alla democrazia. Presenterò ricorso in Appello, e sono certo di poter dimostrare tutta la mia estraneità ai fatti che mi vengono contestati”.