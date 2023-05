Il raduno dei fedeli per l'apparizione della Madonna di Trevignano: le parole della "veggente" Gisella Cardia

Sono poche centinaia le persone che si sono radunate, nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio, presso la collina di via Campo delle Rose a Trevignano Romano per assistere all’apparizione della Madonna di Trevignano. Presente, dopo le polemiche sorte nelle ultime settimane, anche la presunta veggente, Gisella Cardia.

I fedeli al raduno

“Voi avete già deciso che questo luogo non è sacro. Ma non dobbiamo rendere conto a voi. La madonna parla da anni“, dice un seguace di Gisella Cardia, la sedicente veggente di Trevignano Romano che dice di parlare con la Madonna, in una discussione con il Comitato cittadino della legalità, riportata dall’agenzia Ansa.

“Mi ci sono avvicinato qualche anno fa. Il mio credo era spento ma stando vicino a Gisella si è riacceso e capisci tutto. Noi siamo per la verità”, dice un volontario dell’associazione di Cardia.

Le parole della veggente

“La guerra è vicina e noi stiamo pensando a una donna che fa pregare, il demonio si è davvero scatenato ma la fede è più forte” afferma Gisella Cardia, nelle dichiarazioni riportate dal quotidiano Il Messaggero.

“La Madonna dice: figli miei sono madre di misericordia, non abbiate paura perché sono sempre accanto a voi, pregate affinché possa aprire i vostri cuori e alimentarci dell’amore di Dio, affinché la misericordia copra il mondo e l’umanità che sta andando verso la distruzione. La purificazione sarà dura ma necessaria“.

È il messaggio di Maria letto dalla veggente, che si è presentata all’evento nonostante le polemiche delle scorse settimane attorno alla sua figura.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo della presunta apparizione della Madonna

Dove apparirebbe la Madonna

La Madonna apparirebbe a Trevignano Romano ogni 3 del mese su una collina nel piccolo borgo sul Lago di Bracciano, vicino Roma. Gisella Cardia è la presunta la veggente che afferma di essere in grado di comunicare con la Vergine.

La storia di Gisella Cardia è ormai nota, così come le apparizioni che si verificherebbero ogni 3 del mese poco dopo le 15. Così come sono noti i presunti miracoli che la veggente sarebbe in grado di compiere.

Nei giorni scorsi, il Comune di Trevignano ha emesso un’ordinanza di demolizione di tutte le opere realizzate sulla collina: arredi vari e teca della Madonna inclusa.