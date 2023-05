Il 3 maggio la veggente della Madonna di Trevignano Gisella Cardia sarà con i fedeli: attese mille persone

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La sindaca di Trevignano è sicura: mercoledì 3 maggio Gisella Cardia, conosciuta come “la veggente di Trevignano”, tornerà sulla “collina benedetta” insieme ai suoi seguaci. Le parole di Claudia Maciucchi, sindaca del piccolo centro sul lago di Bracciano, lasciano poco spazio a dubbi. Nonostante le polemiche delle scorse settimane, anche questo mese Gisella Cardia riunirà i suoi fedeli per pregare e aspettare l’apparizione della Madonna.

Già arrivata la richiesta in Comune

Come riporta il Corriere della Sera, anche questa volta – dieci giorni prima del raduno – è arrivata puntuale l’informativa in municipio che comunica lo svolgimento dell’evento.

Evento che, come sottolinea la sindaca, richiede uno sforzo organizzativo non indifferente per un piccolo comune come Trevignano, che può contare su una manciata di vigili urbani e carabinieri.

Apparizione “prevista” poco dopo le 15 di ogni 3 del mese

La storia di Gisella Cardia è ormai nota, così come le apparizioni che si verificherebbero ogni 3 del mese poco dopo le 15. Così come sono noti i presunti miracoli che la veggente sarebbe in grado di compiere, come l’ormai più volte raccontata moltiplicazione degli gnocchi e del coniglio.

Non sono bastate, inoltre, le accuse di alcuni seguaci pentiti che hanno raccontato di aver versato 123mila euro e altre somme ingenti alla donna.

Vicende sulle quali sono in corso le indagini della Procura mentre Cardia e il marito, che da sempre aiuta la donna nell’allestimento degli eventi, respingono con fermezza le accuse.

Difficile ottenere l’abbattimento della teca e degli arredi

Il Comune di Trevignano ha emesso un’ordinanza di demolizione di tutte le opere realizzate sulla collina: arredi vari e teca della Madonna inclusa.

Ma ottenere l’abbattimento non è così semplice, perché bisogna aspettare i tempi tecnici del ricorso al Tar (90 giorni) e, in caso di pronuncia favorevole per l’ente, quelli dell’eventuale ricorso al Consiglio di Stato.

Insomma, una vicenda ancora tutta da scrivere, mentre l’amministrazione comunale attende le prossime mosse della “veggente” di Trevignano e si prepara a gestire un nuovo afflusso di fedeli e curiosi che si riverseranno nel piccolo comune alle porte di Roma diventato famose per le presunte apparizioni della Madonna.