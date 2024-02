Il pentito di camorra Salvatore Tamburrino accusa Tina Rispoli: "Il capo del clan Marino è lei"

Secondo il collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino, Tina Rispoli sarebbe il capo del clan di camorra Marino. “È Titina che gestisce la famiglia là”, ha detto il pentito ai magistrati. La donna è stata arrestata lo scorso ottobre insieme al marito Tony Colombo.

Chi è Tina Rispoli

Tina Rispoli è la vedova di Gaetano Marino (detto “moncherino”), ucciso il 23 agosto 2012 sul lungomare di Terracina.

Il clan Marino era un tempo guidato dal marito della Rispoli e dal fratello Gennaro, soprannominato McKay. Il soprannome “moncherino” si doveva invece alla menomazione di Gaetano Marino: il boss aveva perso entrambe le mani nello scoppio di una bomba.

Fonte foto: ANSA

Un momento del matrimonio di Tina Rispoli e Tony Colombo.

Tina Rispoli si è poi sposata nel 2019 con il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo. I due si sono fatti conoscere dal grande pubblico per le loro partecipazioni alla trasmissione Non l’Arena condotta da Massimo Giletti su La7. Durante le loro apparizioni televisive, fra le altre cose, lanciarono accuse contro Roberto Saviano.

Salvatore Tamburrino collaboratore di “rilievo”

Per i giudici del Riesame, Tamburrino è classificato come un “collaboratore di estremo rilievo”. Fu lui che consentì di far arrestare il latitante di massima pericolosità Marco Di Lauro, ex reggente dell’omonimo clan di camorra di Secondigliano fondato dal padre Paolo, detto Ciruzzo o’ milionario, che per 14 anni era riuscito a far perdere le sue tracce.

“Lo spessore criminale della Rispoli – scrivono i giudici – è correlato anche alla disponibilità […] di ingenti ricchezze che le consente […] di supportare affari di sodalizi che le si rivolgono per affari che richiedono un sostegno economico; in particolare questo è avvenuto con il clan Di Lauro, con il quale i punti di raccordo e di rapporti personali sono molti”.

Tina Rispoli dopo il decesso di Gaetano Marino

“A causa di tale decesso la Rispoli è diventata l’unica detentrice di un’enorme fortuna economica, accumulata dal Marino, composta soprattutto da denaro liquido”. Così scrivono i magistrati.

Tamburrino ha raccontato che Tina Rispoli sarebbe il vertice del clan che gestiva una ricca piazza di spaccio nelle Case Celesti di Secondigliano.

Rispoli e Colombo sono già in carcere da ottobre 2023 dopo essere stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta contro il clan Di Lauro.

Le dichiarazioni del collaboratore sono inserite nelle motivazioni con le quali il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato l’arresto in carcere della Rispoli.

Per i magistrati, la donna “è dotata di un’intensa capacità criminale”. Tina Rispoli è intanto accusata di concorso esterno.