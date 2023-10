Tony Colombo e Tina Rispoli arrestati nel blitz al clan Di Lauro: colpo alla camorra di Napoli, 27 indagati

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, sono stati arrestati all’alba di martedì 17 ottobre 2023 dal Ros e dai carabinieri di Napoli nell’ambito di un’indagine della Dda sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan Di Lauro di Secondigliano.

Colpo al clan Di Lauro a Napoli

Secondo quanto comunicato dai carabinieri, in 27 sono finiti in manette, tra cui anche Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro. Tra i destinatari delle misure cautelari emesse dal Gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea figura anche un autista che prestava servizio per la Direzione Distrettuale Antimafia, in passato sottoposto a una perquisizione.

Sequestrati beni per 8 milioni di euro, tra i reati contestati anche il concorso esterno in associazione mafiosa, la turbativa d’asta, e l’aggravante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette.

Stando alle indagini, il clan di Secondigliano investiva in società di abbigliamento e creava brand, insieme con il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, come quello denominato “Corleone”. Inoltre anche la bevanda “9 mm“, che richiama chiaramente al calibro delle pistole, così come il marchio d’abbigliamento ammiccante al mondo della criminalità organizzata, sarebbe riconducibile al clan Di Lauro.

La svolta imprenditoriale dei Di Lauro

Come si legge nel comunicato diramato dai carabinieri sull’operazione, i Di Lauro avrebbero messo in atto una vera e propria “svolta imprenditoriale”, quasi una “Di Lauro spa” che avrebbe investito in attività meno rischiose attraverso società intestate a prestanome, oggi oggetto di sequestro.

Nella nuova attività il clan gestiva, per esempio, una nota palestra, una sala scommesse e alcuni supermercati. Particolare attenzione anche al contrabbando di sigarette dall’est, in particolare dalla Bulgaria e dall’Ucraina, faceva parte del “core business” dei Di Lauro, con l’importazione circa una tonnellata e mezza di “bionde” che hanno rifornito i mercati illegali.

Nuovi guai per Tony Colombo

Le indagini dei carabinieri del Ros, del comando provinciale di Napoli e della Dda, si sono concentrate in particolare nell’arco di tempo che va tra il 2017 e il 2021.

E per Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli arrivano nuovi guai dopo il sequestro di beni e denaro del dicembre 2021. Al cantante neomelodico vennero sequestrati beni e oltre 80.000 euro nell’ambito dell’indagine che vedeva al centro le attività del boss Marino, ex marito della donna morto nel 2012 a seguito di un agguato mafioso a Terracina.