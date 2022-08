Il Papa alle suore: "Non sparlate, mordetevi la lingua": il discorso sulle crisi di mezza età

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

“Invece di sparlare, mordetevi la lingua”, così il Papa si è rivolto alle suore Canossiane nel corso dell’udienza della mattina di venerdì 26 agosto.

Il Papa e le suore anziane

Non un modo per redarguirle, né un riferimento a un episodio specifico: il Santo Padre, nella mattina di venerdì 26 agosto, ha parlato alle suore Canossiane della crisi di mezza età.

Il Papa ha illustrato il confronto tra due generazioni di religiose in termini di approccio alla vita. Riferendosi a quelle più anziane, ha detto: “Le anziane possono testimoniare alle giovani uno stupore che non viene meno, una riconoscenza che cresce con l’età, un’accoglienza della Parola che si fa sempre più piena, più concreta, più incarnata nella vita”.

Fonte foto: ANSA Il Papa ha consigliato alle suore di mezza età di mordersi la lingua

Le suore più giovani e l’entusiasmo delle scoperte

Delle più giovani, invece, dice: “Possono testimoniare alle anziane l’entusiasmo delle scoperte, gli slanci del cuore che, nel silenzio, impara a risuonare con la Parola, a lasciarsi sorprendere, anche mettere in discussione, per crescere alla scuola del Maestro”.

In mezzo, ci sono quelle di mezza età che secondo Papa Francesco sarebbero “più a rischio”, e nell’argomentare il loro rapporto con la parola e la Parola (diverse, s’intende, in termini di significato pur di fronte a due identici significanti) scomoda termini come “attivismo”.

Il Papa invita le suore di mezza età a mordersi la lingua

Le sue parole: “Le crisi dei 40, dei 45, le conoscete. Ma soprattutto perché è la fase delle maggiori responsabilità ed è facile scivolare nell’attivismo, anche senza accorgersi. E allora non si è più donne della Parola, ma donne del computer, donne del telefono, donne dell’agenda, e così via”.

Quindi, il Santo Padre ricorda che lamentarsi e criticare fanno male al corpo e a Dio, per cui: “Un bel rimedio: se tu hai la tentazione di chiacchierare, morditi la lingua, ti si gonfia bene e non potrai parlare. Per favore niente chiacchiericcio: uccide la vita comunitaria”.

Il Papa si dimostra sempre interessato alle questioni sociali e all’attualità: oltre alla volontà espressa di incontrare Vladimir Putin nel maggio 2022, è stato oggetto di attenzioni da parte della popstar Madonna che ha chiesto di incontrarsi per “discutere di cose importanti”.