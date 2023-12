Il messaggio di Elena Cecchettin un mese dopo la morte della sorella Giulia: la foto pubblicata su Instagram

Lo scorso 11 novembre Giulia Cecchettin veniva uccisa dall’ex fidanzato, Filippo Turetta. A distanza di un mese esatto Elena Cecchettin ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia con un messaggio per ricordare la sorella.

Il messaggio di Elena per Giulia

A distanza di un mese esatto da quell’11 novembre nel quale Giulia è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, Elena ha voluto condividere una foto e un pensiero per ricordare la sorella.

Lo ha voluto fare in inglese.

Fonte foto: Instagram La storia pubblicata, sul proprio profilo Instagram, da Elena Cecchettin per ricordare la sorella Giulia

Ecco la traduzione:

“Un mese senza di te, mi manchi tanto“.

“Ora ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà gelato con la mamma. Continuerai a essere il mio angelo custode perché in fin dei conti lo sei sempre stata” aveva detto la giovane Elena in occasione del funerale della sorella.

Gli insulti social alla famiglia Cecchettin

È passato un mese dall’omicidio di Giulia Cecchettin, e in questo periodo l’episodio di cronaca è diventato uno dei più importanti degli ultimi anni, non solo per la copertura mediatica ma anche per gli importanti temi sociali che ha sollevato.

Femminicidio, patriarcato, il tentativo di creare una società più giusta e sicura sono solo alcuni dei temi che dallo scorso novembre la famiglia Cecchettin, con le voci del padre Gino e della giovane Elena, prova a portare avanti ad ogni occasione.

Proprio Gino Cecchettin, recentemente ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha subito numerosi attacchi social, per il quali il legale della famiglia è già pronto a presentare denuncia.

La querela di Elena a Stefano Valdegamberi

Anche Elena Cecchettin ha avuto numerosi detrattori social, ma sicuramente quello che ha fatto più rumore è l’ex consigliere della lista Zaia, Stefano Valdegamberi, che aveva accusato la ragazza sia di recitare davanti le telecamere, sia di inneggiare a simboli satanici e blasfemi.

Di tutta risposta Elena Cecchettin ha deciso, in accordo con l’avvocato di famiglia, di querelare Stefano Valdegamberi per diffamazione.

Ovviamente l’ex consigliere ha da subito fatto marcia indietro, affermando prima di essere stato frainteso e poi appellandosi alla libertà di espressione, ma saranno poi avvocati e giudici a esprimersi in modo definitivo sulla questione.