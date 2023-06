Il messaggio dei figli di Silvio Berlusconi nel giorno dei funerali sulle pagine dei principali quotidiani

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un toccante messaggio da parte dei figli di Silvio Berlusconi, pubblicato sui principali giornali italiani durante il giorno dei suoi funerali. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi hanno deciso di effettuare il bel gesto, acquistando una pagina sui quotidiani più importanti del Paese, dedicando un pensiero al proprio padre esprimendo la loro gratitudine per la vita e l’amore da lui ricevuti

Le parole da parte dei figli

«Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi». Un pensiero firmato dai cinque figli di Silvio Berlusconi, in una pagina caratterizzata da uno sfondo blu.

La foto scelta per il messaggio presenta un’immagine sorridente dell’ex premier di qualche anno fa, indossando una giacca e una cravatta blu a pois. Il ricordo è apparso su giornali come il Corriere, il Messaggero, il Sole 24 ore, Repubblica e la Gazzetta dello Sport.

Fonte foto: ANSA Il messaggio dei figli di Silvio Berlusconi pubblicato sulle principali testate italiane

Il messaggio sulle reti Mediaset

La pagina, con il suo sfondo blu, è stata affiancata da un messaggio simile sui canali Mediaset, che recita: «tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi».

Con questo gesto, rimane evidente il desiderio dei figli di rendere omaggio al loro amato padre attraverso una testimonianza pubblica che sia visibile a tutti gli italiani che leggono i giornali e seguono i canali televisivi.

Un’immagine familiare

La scelta di pubblicare il messaggio su più testate giornalistiche e sul canale Mediaset sottolinea l’importanza e l’impatto che Silvio Berlusconi ha avuto non solo sulla sua famiglia, ma anche sulla società nel suo complesso.

La presenza dell’immagine di Silvio Berlusconi sorridente contribuisce a creare un’atmosfera di ricordo positivo e di gratitudine, permettendo ai lettori di associare l’immagine del leader politico con momenti felici e di affetto familiare.

Le critiche per il lutto nazionale

Questa scelta di immagine, apparentemente, mira a inquadrare l’ex premier nella sua dimensione umana, al di là della sua figura pubblica, nella giornata in cui si svolgeranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi in un clima misto di commozione e polemiche.

Sono state diverse infatti le personalità che hanno espresso un parere negativo in merito alla decisione di celebrare i funerali di Stato e proclamare il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi, prima volta in Italia per un ex Presidente del Consiglio.