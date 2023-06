Polemiche sui social per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi e il lutto nazionale proclamato dal Governo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Silvio Berlusconi è morto da poche ore e sono già esplose le polemiche. In particolare sul lutto nazionale proclamato dal Governo e sui funerali di Stato che si terranno mercoledì 14 giugno al Duomo di Milano. In tanti sui social protestano contro i funerali di Stato per l’ex presidente del Consiglio, personaggio che a loro dire non meriterebbe tale celebrazione.

Polemiche sui social per i funerali di Stato di Berlusconi

Comunque la si pensi, Silvio Berlusconi è stato un protagonista assoluto della scena politica italiana degli ultimi 30 anni, nel bene e nel male. Amato da tanti, odiato da molti, l’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia è stato il personaggio politico più controverso e divisivo degli ultimi decenni.

Anche per questo, a poche ore dalla notizia della sua scomparsa a 86 anni, impazzano sui social l’indignazione e la protesta per il lutto nazionale per il Cavaliere. Su Twitter “Funerale di Stato” è diventato un trend topic, con centinaia di cinguettii critici.

In tanti chiedono di rivedere il meccanismo dei funerali di Stato: “Se sei un ex presidente del Consiglio te li fanno comunque, anche se hai gettato discredito sul Paese”.

I tweet contro i funerali di Stato

Su Twitter tanti critici ricordano la condanna definitiva per frode fiscale, i bunga bunga, l’appartenenza di Berlusconi alla loggia massonica P2. C’è chi scrive “perché i contribuenti italiani devono pagare i funerali di Stato per un condannato in via definitiva?”.

“Funerali di Stato in Duomo e lutto nazionale. L’ultimo schiaffo a chi crede nella legalità e nella democrazia”, twitta un utente. Mentre un altro parla di “tragedie di un Paese ridicolo. Lutto nazionale e funerali di Stato per un pregiudicato. La politica con la scomparsa del Caimano ha raggiunto il grado zero”.

Funerali di Stato a Milano per Berlusconi

I funerali di Stato di Silvio Berlusconi si terranno mercoledì 14 giugno alle ore 15 nel Duomo di Milano. Saranno celebrati dall’arcivescovo della città, monsignor Mario Delpini, alla presenza tra gli altri del presidente della Repubblica Sergio Mattrella.

Per lo stesso giorno il governo ha anche proclamato una giornata di lutto nazionale, in cui tutti gli edifici pubblici esporranno la bandiera a mezz’asta.