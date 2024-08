Il giornalista Rai Ilario Piagnerelli nel mirino del Cremlino per l'intervista a un nazista, la sua versione

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il giornalista della Rai, Ilario Piagnerelli, è finito nel mirino della Russia. Dal Cremlino sono arrivati infatti nuovi attacchi ai media italiani, dopo il caso che ha coinvolto la giornalista, sempre della Rai, Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini. Piagnerelli avrebbe intervistato un neonazista ucraino che, al momento del suo intervento, indossava il simbolo delle SS sul suo berretto. Ed è arrivata anche la sua versione dei fatti in risposta all’accusa.

Giornalista Rai accusato dalla Russia: cos’ha fatto

Ilario Piagnerelli, giornalista della Rai, è stato accusato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha affermato che i media italiani “elogiano i neonazisti ucraini mentre posano in reportage indossando simboli delle SS”.

Tale immagine è visibile in un servizio dell’inviato della Rai andato in onda di recente.

Fonte foto: ANSA Un’immagine dalla regione di Kursk dove prosegue l’avanzata ucraina

Le accuse a Ilario Piagnerelli: era già stato notato dal Cremlino

La portavoce russa ricorda come già in precedenza lo stesso corrispondente aveva riferito di storie su Bucha e di un altro neonazista morto appartenente a Settore Destro. “Ora ha raggiunto un nuovo livello dopo aver fatto una video intervista mostrando un uomo che indossa un berretto con il segno della divisione SS ‘Leibstandarte Adolf Hitler'”, si legge nella nota.

“Questa divisione era una formazione d’élite, creata sulla base della guardia personale di Hitler, ritenuta responsabile di crimini di guerra durante la Seconda guerra mondiale”, chiosa Zakharova.

Si tratta, come detto, del secondo attacco della Russia ai giornalisti italiani dopo il procedimento penale avviato contro la giornalista della Rai Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini, che sono stati fatti rientrare in Italia. I due avrebbero “attraversato illegalmente il confine di Stato della Federazione Russa e filmato un video nel territorio del villaggio di Sudzha, nella regione di Kursk“.

Il giornalista Rai, Ilario Piagnerelli, risponde alla Russia: la sua versione e un avviso

È arrivato anche il primo intervento del giornalista Ilario Piagnerelli dopo l’accusa da parte della Russia. L’inviato della Rai ha usato X per dire la sua e raccontare il suo rammarico.

“Sono cresciuto con un nonno partigiano, sono stato educato ai valori della Costituzione. Mi rammarico profondamente di aver dato voce, anche se per pochi secondi, a un soldato ucraino che solo dopo la messa in onda del reportage ho notato indossare una patch con un simbolo nazista”. Si tratterebbe insomma di una svista, un errore che però lascia l’amaro in bocca a Piagnerelli.

Il giornalista ha sottolineato come abbia al suo attivo ben 15 trasferte in Ucraina in due anni e mezzo, periodo nel quale ha prodotto svariati servizi e dirette. Ha voluto comunque lodare il lavoro della Rai che sta raccontando il conflitto con assiduità, attirando su di sé attacchi, come quelli recenti. “Il nostro lavoro continuerà a essere libero da condizionamenti e improntato al massimo rigore”, ha chiosato.

Tensione Italia-Russia per i media, le reazioni

Si tratta di un periodo di grande tensione tra Italia e Russia per le vicende dei giornalisti inviati a seguire il conflitto russo-ucraino dai luoghi della guerra.

Dopo il caso Battistini-Traini, l’amministratore delegato e presidente della Rai, Roberto Sergio, aveva spiegato di aver fatto rientrare i due per garantire loro sicurezza e tutela personale.

Lo scrittore filorusso Nicolai Lilin, in un video del 16 agosto, si era scagliato contro i due addetti ai lavori, definendoli “deficienti” e invitandoli a stare attenti per una eventuale ripicca della Russia.