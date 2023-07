Il figlio di Matteo Renzi si laurea e l'ex premier posta la foto: arrivano anche i complimenti di Bassetti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Giorno di festa per Matteo Renzi. L’ex premier ha celebrato la laurea del figlio Francesco e per commemorare l’evento ha pubblicato una foto di famiglia sul suo profilo Instagram. Tanti i complimenti e le congratulazioni tra i commenti al post, tra cui quelli di Matteo Bassetti, ma non manca chi invece attacca il senatore di Italia Viva.

Il figlio di Matteo Renzi si laurea

Francesco Renzi, primogenito dell’ex presidente del Consiglio, si è laureato oggi, venerdì 21 luglio, alla scuola di Economia e Management dell’università di Firenze.

Un importante traguardo per Renzi junior, che sembrava voler intraprendere ben altra strada: aveva tentato la carriera da calciatore, arrivando fino alla Serie C con la maglia del Prato. Ora continuerà gli studi all’estero, come ha svelato il papà su Instagram.

Il posto di Renzi dedicato al figlio

Matteo Renzi ha pubblicato un lungo post su Instagram, a corredo di una foto di famiglia, per celebrare la laurea del figlio Francesco: Oggi è un giorno di festa. È come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano: ‘no, non si possono conciliare troppe cose diverse”.

“E invece oggi dimostri a tutti, soprattutto a te stesso, – scrive Renzi – che nella vita bisogna sempre provare a coltivare le passioni più diverse e più grandi. Goditi questa giornata ripensando a tutte le volte in cui non ce l’hai fatta, in cui un mister ti ha tenuto in panchina, in cui un esame non è andato come avresti voluto, in cui qualcuno ti ha deluso”.

“E adesso che riparti per un’avventura oltre l’oceano, sappi che dovunque andrai ti porterai dietro un abbraccio indissolubile. L’abbraccio dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli, di tutta la famiglia sarà sempre con te. Come se fosse un eterno, bellissimo, primo giorno di scuola. Buona strada, caro dottor Renzi, siamo orgogliosi di te!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Renzi (@matteorenzi)

I complimenti e gli attacchi

Nei commenti al post sono arrivati tanti complimenti e congratulazioni per i Renzi, tra cui quelli dell’infettivologo Matteo Bassetti, che scrive: “Complimenti! Quando sport e studio riescono a conciliarsi è sempre una gran bella cosa!”.

C’è anche però chi attacca e critica Matteo Renzi: “Ai nostri figli dici di restare qua e il tuo scappa via”, commenta un utente, mentre un altro scrive che il figlio Francesco va a studiare all’estero “con i nostri soldi”.