Il comico Angelo Duro provoca Palermo: "Amo la mia città da quando non ci vivo". Social scatenati

Abbandonare le proprie radici e non nutrire un attaccamento viscerale alla terra d’origine è un sentimento comune tra coloro che cercano fortuna altrove. In questo contesto, emerge il monologo condiviso su piattaforme social da Angelo Duro, il comico palermitano che sta attualmente attraversando l’Italia con il suo spettacolo più recente, “Sono cambiato”. Il titolo provocatorio del suo video, “Amo la mia città da quando non ci vivo”, ha scatenato una serie di reazioni contrastanti online.

La provocazione

Angelo Duro ha affermato di aver festeggiato il decimo anniversario lontano da Palermo, aggiungendo che ha persino sparato fuochi d’artificio per celebrare l’evento.

Tuttavia, le sue parole hanno suscitato scalpore e un acceso dibattito. L’artista ha spiegato il motivo dietro questa apparente contraddizione: ora che non vive più nella sua città natale, riesce finalmente ad apprezzarne la bellezza.

Fonte foto: ANSA Angelo Duro sul palco del Festival di Sanremo a febbraio 2023

La città più bella del mondo

Se gli si chiede “Com’è Palermo?”, Angelo Duro risponde con entusiasmo: “È la città più bella del mondo!”. Ma quando la domanda successiva è “Vivi lì?”, la sua risposta è categorica: “Col c***o!”.

Duro ha spiegato chiaramento il suo punto di vista: “Abbiamo il sole, il mare e si mangia bene. Ma perché dovrei trascorrere altri 11 mesi di difficoltà e incertezza solo per godermi un mese d’estate? Senza lavoro, senza soldi e senza un futuro certo? No, preferisco godermi la vita negli altri mesi.”

La provocazione a Taormina

Di recente Angelo Duro, dopo aver imperversato sul Palco dell’Ariston a Sanremo, aveva già creato scompiglio in Sicilia, mettendo in scena una delle sue performance irriverenti. Il comico aveva infatti imbrattato i manifesti del suo spettacolo previsto per il 7 agosto nella città di Taormina, gesto che ha sconvolto il sindaco Cateno De Luca.

Nel video pubblicato su Facebook, Duro aveva raffigurato simboli fallici sugli annunci dell’evento. La reazione del sindaco era stata immediata, annunciando sulla stessa piattaforma l’intenzione di identificare e multare il comico, oltre a farlo pagare per la rimozione dei manifesti vandalizzati. Inoltre, De Luca aveva invitato Duro a spiegare pubblicamente le sue azioni presso il Palazzo Municipale, ma il comico non si era presentato. Il sindaco aveva espresso delusione per l’assenza di scuse da parte di Duro e ha offerto un confronto pubblico sul palco se il comico fosse stato disposto. La multa di 618 euro è stata poi confermata.