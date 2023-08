Angelo Duro imbratta i manifesti a Taormina e il sindaco De Luca si infuria: multato il comico

Non è affatto piaciuto al sindaco di Taormina Cateno De Luca il gesto del comico Angelo Duro, che ha imbrattato i manifesti del suo spettacolo in programma lunedì 7 agosto proprio nella città siciliana.

Il gesto di Angelo Duro

Sulla sua pagina Facebook, nella giornata di domenica 6 agosto, Angelo Duro ha pubblicato un video introdotto dalla frase “A Taormina mi sono presentato così“.

Nel filmato messo online dal comico si vede Angelo Duro arrivare in città e imbrattare i manifesti del suo spettacolo con simboli fallici.

La reazione del sindaco Cateno De Luca

A distanza di poche ore, il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video: “Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro? E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo a identificarlo e multarlo!”.

Poche ore dopo, in un nuovo post, il primo cittadino ha annunciato: “Alle ore 20,15 il signor Angelo Duro verrà al Palazzo Municipale per spiegare le ragioni dei suoi disegni artistici. Abbiamo già proceduto a identificarlo e multarlo addebitando anche i costi della rimozione dei manifesti imbrattati”.

Il mancato incontro tra Duro e De Luca

Infine, in un terzo post, il sindaco Cateno De Luca ha mostrato il filmato del (mancato) incontro con Angelo Duro: “Io ti avevo dato appuntamento alla Casa Municipale perché le tue scuse alla città le dovevi fare qua e le dovevi fare pubblicamente. Non ci sei e mi dispiace. Ti do un insegnamento per la vita: quando uno fa gesti del genere, deve essere uomo e deve prendersi le responsabilità delle conseguenze. Tu hai dimostrato di non essere un uomo. Sarai un bravo comico e ti auguro tutte le fortune, ma non ti sei dimostrato un uomo. Chiedere scusa nella vita dopo le stron…e che si fanno sarebbe stato un bel gesto. Buon spettacolo! Se vuoi un contraddittorio salgo io sul palco, senza problema”.

Nel filmato, è stato inoltre spiegato che Angelo Duro è stato multato per 618 euro e che il comico non si sarebbe presentato perché avrebbe voluto avere un confronto privato col sindaco di Taormina Cateno de Luca.