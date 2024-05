Il camionista Wolfgang Rieke che uccise Davide Rebellin colpito da un ictus il giorno prima del processo

Ha subito un ictus alla vigilia del processo sulla morte di Davide Rebellin che lo vede imputato. Il camionista tedesco Wolfgang Rieke è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per un ictus ischemico nella serata di domenica 26 maggio. Il 62enne era atteso nella giornata di lunedì 27 al tribunale di Vicenza dove è prevista la prima udienza del processo per la morte dell’ex campione di ciclismo, travolto e ucciso il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino.

L’ictus alla vigilia del processo

Alla luce delle condizioni di Rieke, i suoi legali hanno presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento, che verrà esaminata nel pomeriggio. L’11 marzo scorso, il tribunale di Vicenza aveva rigettato la richiesta di patteggiamento avanzata dagli avvocati difensori e già formulata dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare.

I giudici avevano quindi aperto il procedimento, fissando nella prima udienza dibattimentale l’esame delle perizie sul luogo dell’incidente e sul Tir. Nell’ambito della vicenda legale, la moglie, la madre e i tre fratelli di Rebellin sono già stati risarciti dalla compagnia di assicurazione dell’autoarticolato.

La bici accartocciata di Davide Rebellin sul luogo dell’incidente

Wolfgang Rieke in carcere

Wolfgang Rieke, si trovava dal 23 febbraio scorso agli arresti domiciliari in un appartamento di conoscenti in provincia di Treviso. Il camionista era stato arrestato in Germania a giugno del 2023, in seguito al mandato europeo emesso dal gip ed estradato in Italia due mesi dopo, quando è stato preso in consegna dai carabinieri al valico del Brennero e portato nella Casa circondariale di Vicenza per le accuse di omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Il 62enne era scappato dopo l’incidente, nonostante i testimoni l’avessero ripreso mentre scendeva dalla cabina, e avrebbe inoltre cercato di cancellare le tracce dello scontro dal camion.

La morte di Davide Rebellin

La vedova di Davide Rebellin ha dichiarato recentemente che ora nutre la speranza che l’uomo venga giudicato e condannato “per il male che ha commesso”, in quanto quando ha travolto Rebellin è sceso “dal suo camion per vederlo morire senza chiedere aiuto, come se Davide non avesse valore. E poi scappando in Germania, lasciandolo lì, schiacciato, in uno stato di orrore insopportabile”.

Argento ai mondiali di Stoccarda 1991 e oro ai Giochi del Mediterraneo dello stesso anno ad Atene, il ciclista è morto a 51 anni il 30 novembre 2022, travolto dal camion di Rieke a Montebello Vicentino mentre si stava allenando in bici lungo la SR 11.