"Le otto montagne" miglior film ai David di Donatello: Bellocchio miglior regia per "Esterno notte"

“Le Otto montagne” dei registi belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh è il miglior film della 68esima edizione dei David di Donatello. La premiazione si è svolta nella serata di mercoledì 10 maggio negli Studi Lumina di Roma in diretta tv su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti affiancato da Matilde Gioli.

I premi principali

“Le Otto montagne” conquista anche i premi come miglior fotografia, sceneggiatura non originale e suono. Poker di premi anche “Esterno notte” di Marco Bellocchio, che si porta a casa regia, attore protagonista (Fabrizio Gifuni), montaggio e trucco.

Grande successo ai David di Donatello anche per “La stranezza” di Roberto Andò che vince nelle categorie: scenografia, costumi, sceneggiatura originale e produzione.

Esclusi e vincitori

Nulla da fare, invece, per “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio, rimasto a secco nonostante le undici candidature.

È andata meglio, invece, a “La siccità” di Paolo Virzì che ottiene il David alla miglior attrice non protagonista, Emanuela Fanelli, e agli effetti visivi.

Bene anche Michele Placido con “L’ombra di Caravaggio che porta a casa la miglior acconciatura a Desiree Corridoni e il Davide giovani.

Fonte foto: ANSA Premio alla miglior canzone per Elodie

Il David dello spettatore è invece andato a Il grande giorno di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo mentre il David esordio alla regia va al film Settembre di Giulia Louise Steigerwalt che vince anche il David miglior attrice protagonista andato a Barbara Ronchi.

Il premio per miglior canzone è andato a “Proiettili” cantata da Elodie nel film “Ti mangio il cuore”, mentre il miglior documentario è “Il cerchio” di Sophie Chiarello. Infine, il premio come miglior film internazionale è andato a The Fabelsman di Steven Spielberg.

Premiata Isabella Rossellini

Uno dei momenti clou della cerimonia di premiazione dei David di Donatello andata in onda su Rai 1 è stata la consegna del David Speciale all’attrice 70enne Isabella Rossellini.

L’attrice, che nella sua carriera ha lavorato, tra gli altri, con registi internazionali come David Lynch, alla domanda sul segreto della bellezza ha replicato così: “Il fotografo Richard Avedon mi disse un giorno che essere modella è un pò come essere un’attrice del cinema muto e non che non c’è bellezza senza emozioni”.

Il David speciale è un premio che viene assegnato dalla giunta dei David di Donatello al fine di celebrare la carriera di un’artista.