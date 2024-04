Greta Thunberg fermata dalla polizia all'Aja durante la protesta ambientalista di Extinction Rebellion

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Greta Thunberg fermata dalla polizia, di nuovo: l’attivista svedese è stata bloccata all’Aja e fatta salire su un furgone dagli agenti olandesi mentre insieme a un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion stava manifestando contro i sussidi e gli sgravi fiscali per le aziende che operano nel settore dei combustibili fossili.

La protesta di Extinction Rebellion nei Paesi Bassi

Prima di dare vita all’ultima manifestazione, Extinction Rebellion aveva dichiarato di voler bloccare l’autostrada principale del Paese, la A12.

Il massiccio dispiegamento di agenti, compresi poliziotti a cavallo, ha impedito loro di raggiungere la destinazione designata. Un centinaio di manifestanti si sono allora seduti sulla strada vicino al Koningstunnel dell’Aja esibendo bandiere e striscioni con su scritto “Stop ai sussidi fossili!”

Fonte foto: IPA

L’Aja, 6 aprile 2024 – L’attivista Greta Thunberg viene arrestata dalla polizia.

Greta Thunberg fermata dalla polizia

Nel giro di pochi minuti i giovani sono stati circondati da un cordone di poliziotti. Alcuni sono stati arrestati e fra di loro c’era anche Greta Thunberg. 25 persone erano state fermate la settimana prima nel corso di una protesta simile avvenuta ad Amsterdam.

“È importante manifestare oggi perché viviamo in uno stato di emergenza globale”, ha detto Greta Thunberg prima di venire condotta dentro al furgone. “Sono decenni che è stato promesso di agire” contro i sussidi ai combustibili fossili e “ciò non accade, vediamo se ora funzionerà”, ha aggiunto.

Greta Thunberg era stata arrestata a Londra a ottobre durante una protesta per il clima contro i big del petrolio. Nel suo cv, anche altri fermi di polizia e multe.

Protesta di Extinction Rebellion in Belgio

Quella nei Paesi Bassi non è stata l’unica manifestazione del collettivo ambientalista Extinction Rebellion: mentre Greta Thunberg e altri venivano arrestati all’Aja, un copione simile andava in scena in Belgio.

Gli eco-attivisti hanno bloccato Rue Belliard, quartiere delle istituzioni Ue a Bruxelles. Sempre la stessa la richiesta: chiudere i rubinetti dei sussidi ai combustibili fossili.

Gli attivisti hanno annunciato un crescendo di manifestazioni in vista delle elezioni Europee di giugno. Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico.

“Nel 2023, le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili fossili hanno raggiunto un livello record. Il governo belga deve riconoscere l’attuale caos climatico e la devastazione ambientale causata da un sistema economico basato sui combustibili fossili”, ha affermato il collettivo.

I giovani chiedono che il governo guidato da Alexander De Croo attui “un piano di emergenza nazionale per la transizione verso un’economia senza combustibili fossili”. La manifestazione è stata pacifica: non si registrano scontri né fermi.