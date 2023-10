Greta Thunberg arrestata a Londra durante una protesta per il clima contro i giganti del petrolio: portata via

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Greta Thunberg è stata arrestata a Londra. L’attivista svedese è stata portata via dalla polizia durante una protesta per il clima contro i giganti del petrolio, organizzata in occasione dell’apertura di un evento che riunisce i rappresentanti dell’industria energetica, l’Energy Intelligence Forum. Centinaia di manifestanti avevano bloccato gli ingressi dell’hotel InterContinental Park Lane, sede dell’incontro.

Greta Thunberg arrestata a Londra

Greta Thunberg è stata fermata dalla polizia britannica a Londra durante una protesta di ambientalisti contro l’Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all’hotel InterContinental Park Lane i vertici dei colossi petroliferi mondiali. Lo riporta il Telegraph sul suo sito.

In alcuni filmati condivisi sui social e si vede l’attivista 20enne sorridente mentre viene presa e caricata dagli agenti su un furgone.

Greta Thunberg has been detained by police in London while protesting oil companies. She’s all smiles, as usual. pic.twitter.com/1Hp6ESKVl3 — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 17, 2023

Altri 5 arrestati oltre a Greta Thunberg

Alcune centinaia di manifestanti hanno bloccato gli ingressi dell’albergo di lusso vicino ad Hyde Park, dove si tiene l’Energy Intelligence Forum, e gli agenti di Scotland Yard sono intervenuti arrestando altre 5 persone.

Sono state fermate perché avrebbero tentato di bloccare l’accesso alla sede della conferenza, sedendosi sul marciapiede di fronte all’ingresso.

Greta Thunberg contro l’Energy Intelligence Forum

Prima di essere arrestata, Greta Thunberg ha dichiarato ai giornalisti di essere contro l’incontro “a porte chiuse” e gli accordi siglati tra i rappresentanti politici e i “lobbisti del distruttivo settore dei combustibili fossili” in occasione dell’Energy Intelligence Forum.

La manifestazione è stata organizzata dalla ong ecologista Fossil Free London che in un comunicato ha puntato il dito contro i profitti record registrati nell’ultimo anno dalle aziende petrolifere, “reinvestiti direttamente nell’espansione dei combustibili fossili, e non nell’energia verde” come era stato promesso.

Gli attivisti, come sottlineato dall’Ansa, hanno anche criticato la presidenza della COP28, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima in programma dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai, affidata al sultano Ahmed Al Jaber, a capo del colosso statale petrolifero degli Emirati arabi uniti.

Non è la prima volta che Greta Thunberg viene arrestata

Greta Thunberg è già stata arrestata in passato, diverse volte è stata immortalata dopo essere stata presa di peso e portata via dagli agenti.

Uno degli arresti più recenti è quello avvenuto in Norvegia lo scorso marzo.