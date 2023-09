Gravissimo incidente tra moto a Positano in Costiera Amalfitana, 4 feriti: una ragazza in condizioni disperate

Un bruttissimo incidente ha avuto luogo tra Positano e Praiano, in Costiera Amalfitana, con lo scontro tra due moto all’altezza dell’hotel San Pietro in una curva a gomito. Per il sinistro quattro persone sono rimaste ferite, e una ragazza è in condizioni gravissime. Per il momento non sono note le dinamiche dell’incidente.

Incidente tra moto in Costiera Amalfitana, cos’è successo

L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30 lungo la statale 163 Amalfitana. La notizia è riportata da ‘Positano News’.

Per la precisione, lo scontro è avvenuto nella frazione di Laurito all’altezza di una curva a gomito nei pressi dell’hotel San Pietro. Due moto Triumph, occupate da due coppie, si sono scontrate e tutte le persone a bordo sono rimaste ferite.

Alle 11:30 di domenica 3 agosto due moto si sono scontrate tra Positano e Praiano, nella Costiera Amalfitana, e tutti gli occupanti sono rimasti feriti. Una ragazza è gravissima

Una moto andava verso Sorrento, l’altra viaggiava in direzione di Amalfi.

Testimone dell’incidente è un ciclista che ha subito allertato i soccorsi mentre i quattro occupanti delle moto rovinavano pesantemente sull’asfalto.

I soccorsi

Al loro arrivo, i soccorsi hanno trovato le persone coinvolte sull’asfalto, coscienti ma immobili.

Su luogo dell’incidente sono arrivate almeno tre ambulanze del 118. Tre dei feriti sono stati trasportati presso il pronto soccorso Costa d’Amalfi a Castiglione di Ravello.

Una ragazza coinvolta nello scontro è in gravi condizioni ed è stata elitrasportata all’ospedale Ruggi di Salerno.

Le indagini

Come già detto, la dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

Per questo motivo sul posto sono presenti i carabinieri insieme alla polizia municipale di Positano per gli opportuni rilievi utili a stabilire le cause dello scontro.

Per favorire le operazioni di indagine il traffico lungola statale 163 Amalfitana è rimasto interdetto per circa un’ora.

Per il momento non si hanno notizie sulle condizioni di salute dei feriti.

Gli incidenti sulla dueruote

I sinistri che coinvolgono centauri a bordo delle loro dueruote sono ancora troppo frequenti.

Recentemente un 37enne è morto dopo lo schianto con un’auto in provincia di Udine, a Muzzana del Turgnano, mentre un 36enne è morto in provincia di Brescia, a Provaglio d’Iseo, sempre dopo lo scontro con un’autovettura.