Violento scontro tra moto e auto a Muzzana del Turgnano vicino Udine: morto 37enne, la dinamica dell'incidente

Un motociclista 37enne ha perso la vita a causa di un violento incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 agosto a Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine. Fatale per l’uomo le gravi ferite riportate dopo l’impatto con una Lancia Y guidata da una donna 68enne.

Morto motociclista 37enne

La vittima, che secondo quanto riferito dai giornali locali sarebbe il 37enne Derek Bozzato, stava rientrando a casa dalla sua famiglia a Lugugnana di Portogruaro in sella alla sua motocicletta, una Kawasaki Ninja, quando è avvenuto l’incidente. Poco dopo le 17.30, all’altezza di via Variante sulla Statale 14, il violento impatto con un’auto.

Stando ai primi rilievi pare che l’incidente sia avvenuto non appena la vettura, una Lancia Y guidata da una donna di 68 anni di Torviscosa, si è immessa sulla statale da via Molino. Lo scontro è stato violentissimo e il 37enne è stato disarcionato dalla moto e sbalzato per diversi metri. L’impatto col suolo è stato altrettanto violento, con le ferite riportate che sono state giudicate subito gravissime.

I soccorsi vani

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118. Sono intervenute tempestivamente due ambulanze, una proveniente da San Giorgio di Nogaro e una da Latisana, e anche l’elisoccorso.

Ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate in seguito allo schianto, con il motociclista che è morto sul colpo. La conducente dell’automobile, sotto choc, è stata trasportata all’ospedale di Latisana.

Il corpo senza vita di Derek Bozzato è stato portato nella camera mortuaria dell’ospedale di Latisana dove è giunta la moglie per il riconoscimento. Il 37enne, che come detto stava tornando a casa dalla famiglia, era papà di due bimbe.

I rilievi

Sul posto anche gli uomini dell’arma, con i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latisana che hanno avviato i rilievi del caso per cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Intanto, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana.

Il tratto stradale interessato dall’incidente è rimasto a lungo chiuso al traffico veicolare per consentire tutte le operazioni di soccorso in totale sicurezza. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.