Governo diviso, crisi tra Meloni e Berlusconi: spaccature su superbonus e Ucraina, scoppia il caso Montaruli

Maggioranza sempre più divisa mentre aumentano le tensioni tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Tra le diverse posizioni sulla guerra in Ucraina e l’affronto del decreto sul superbonus, la stessa tenuta del Governo sarebbe a rischio, a pochi mesi dalla sua formazione.

Spaccatura per le dichiarazioni di Berlusconi sull’Ucraina

A pochi giorni dalla missione a Kiev della presidente del Consiglio, le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina continuano a mettere in imbarazzo Palazzo Chigi.

Il Cav aveva infatti dichiarato, a ridosso della chiamata alle urne dei cittadini lombardi, di non essere a favore dell’invio di armi a Volodymyr Zelensky.

A aveva consigliato – tra le righe – al presidente ucraino di arrendersi all’invasore russo e cedergli i propri territori per avviare il tanto atteso processo di pace.

Il decreto per limitare il superbonus divide il Governo

Nel mentre a Palazzo Chigi il ministro leghista Giancarlo Giorgetti ha presentato il decreto che limita ulteriormente il superbonus, prontamente approvato dal fronte di Giorgia Meloni.

Con grande delusione da parte dei ministri azzurri, che avrebbero ricevuto il documento solo mezz’ora prima del vertice, minacciando lo strappo con il Governo.

“La casa è per noi una battaglia storica e Giorgia Meloni doveva consultarci, decisioni così importanti vanno concordate“, avrebbe dichiarato Silvio Berlusconi, come riporta il Corriere della Sera.

“È un incidente spiacevole. Però non siamo irresponsabili, non mettiamo a rischio la tenuta dei conti”. E il via libera al discusso decreto alla fine è arrivato.

Governo a rischio per lo strappo tra FI e FdI?

La spaccatura non dovrebbe però tradursi automaticamente in una crisi di Governo, con i mediatori di Fratelli d’Italia e Forza Italia scesi in campo per ricucire i rapporti tra i due partiti della maggioranza.

Sul decreto gli stessi azzurri chiedono di non porre la fiducia, e in Parlamento dovrebbero arrivare nuovi bonus edilizi a cui sta pensando il Cav.

Tutto passato, dunque? No, vista l’aria che tira anche tra membri importanti dei due partiti. Che hanno avviato, tra comunicati ufficiali e dichiarazioni attribuite dalla stampa, nuovi scontri dopo le dimissioni di Augusta Montaruli.

L’ex sottosegretaria all’Università Augusta Montaruli.

Il gesto della (ormai ex) sottosegretaria all’Università in quota Fratelli d’Italia, condannata definitivamente a un anno e 6 mesi per peculato, ha fatto piovere critiche dall’ala moderata del Governo.

A cui i meloniani hanno risposto prontamente, evidenziando le lunghe battaglie legali che coinvolgono o hanno coinvolto i vertici forzisti.