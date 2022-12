Google, quali sono le parole più cercate nel 2022: dall'Ucraina alla Regina Elisabetta

Mi occupo principalmente di politica, cronaca, economia e spettacolo. Ho lavorato a lungo come redattrice per diversi quotidiani locali, per poi passare a riviste e siti di informazione nazionali. Ho maturato esperienze in agenzie di comunicazione, uffici stampa e ho organizzato eventi culturali. Sono appassionata di musica e di calcio.

Quali sono state le parole che hanno generato picchi di traffico su Google Italia nel 2022? La lista appena stilata dal famoso motore di ricerca contiene gli eventi, i personaggi, le domande e le curiosità che, più di tutti, hanno suscitato interesse nel corso degli ultimi dodici mesi. Ecco la classifica, ricca di sorprese.

La top 10 delle ricerche Google del 2022

A tenere in apprensione gli italiani è stata (ed è ancora) la guerra in Ucraina, scoppiata a fine febbraio. Le keyword in prima, terza e sesta posizione su Google sono infatti legate al conflitto in corso.

Anche la scomparsa di alcuni personaggi noti, su tutti la Regina Elisabetta II, ha generato un volume di ricerche molto importante.

Seguono, nella classifica delle parole più googlate del 2022, lo sport (in particolare il tennis e il calcio) e la politica, con le elezioni entrate in tendenza nella seconda parte dell’anno.

C’è anche tanta musica in classifica, con il Festival di Sanremo a farla da padrone, e c’è anche tanta cultura, con l’addio al grande giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela.

La guerra in Ucraina domina la classifica di Google Trends

Come detto, la guerra tra Russia e Ucraina, scoppiata il 24 febbraio, è l’argomento che più ha incuriosito (e preoccupato) gli italiani nel 2022.

La parola dell’anno è sicuramente ‘Ucraina‘: svetta, infatti, al primo posto tra le tendenze annuali sul motore di ricerca, mentre al terzo e al sesto posto si piazzano, rispettivamente, ‘Russia Ucraina‘ e ‘Putin‘.

Gli italiani hanno voluto documentarsi, digitando su pc, smartphone e tablet, queste tre parole chiave e hanno inoltrato domande specifiche sul tema, per comprendere a fondo non solo quanto accade militarmente e umanamente nei territori ucraini, ma anche le motivazioni che hanno spinto il presidente russo Vladimir Putin a invadere il paese.

La morte della Regina Elisabetta

La morte della regina Elisabetta II è stato un altro evento che ha scosso il 2022. La scomparsa della sovrana non ha colpito solo i sudditi britannici, ma tutto il mondo.

The Queen, che si è spenta l’8 settembre a 96 anni, presso il Castello di Balmoral, nel Regno Unito, è entrata anche nel cuore degli italiani, che hanno digitato su Google il suo nome un’infinità di volte, per conoscerla meglio e per scoprire dettagli inediti sulla sua vita e sul suo lunghissimo regno.

Elisabetta è seconda su Google Trends, addirittura davanti al conflitto russo-ucraino. La regina è un simbolo del Novecento: tutti sono stati affascinati dal suo ruolo, impersonato con rigore e totale dedizione in 70 anni di regno.

Fonte foto: Getty Images La regina Elisabetta II

Ma, a tenere vivo l’interesse nei suoi confronti, è sicuramente anche il gossip, con il figlio Carlo e i nipoti (su tutti Harry e la moglie Meghan) perennemente al centro dell’attenzione, nel bene e nel male.

Dagli Australian Open al ‘crollo’ della Nazionale di calcio

Nel 2022, su Google Italia, si è parlato tanto anche di sport, sulla scia delle polemiche legate agli Australian Open di gennaio (quarto posto nella classifica delle tendenze annuali) e della porta chiusa al no-vax Novak Djokovic.

Sul nono gradino del podio, invece, ecco il match da incubo Italia-Macedonia giocato il 24 marzo e finito 0 a 1 per gli ospiti. La sconfitta ha escluso definitivamente gli Azzurri di Roberto Mancini dai Mondiali di calcio (per la seconda volta consecutiva).

Il campionato si è svolto in Qatar, da metà novembre a metà dicembre, ed è stato vinto dall’Argentina di Lionel Messi dopo una rocambolesca finale giocata contro la Francia.

Le elezioni 2022 e il ricordo di Piero Angela

Le elezioni politiche 2022 del 25 settembre (al quinto posto su Google) hanno visto insediarsi il primo governo nella storia d’Italia guidato da una donna, Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha infatti vinto ed è diventata presidente del consiglio, succedendo a Mario Draghi.

Sono state, inoltre, le prime elezioni politiche svoltesi in autunno (non era mai successo nell’Italia repubblicana) e con il record negativo dell’affluenza (63,91%, mai un dato così basso).

Poco prima delle elezioni, esattamente il 13 agosto, ci ha lasciato Piero Angela, padre della divulgazione scientifica e culturale, protagonista del piccolo schermo con le sue seguitissime trasmissioni, su tutte Super Quark. Il noto giornalista (e talentuoso musicista jazz) aveva 93 anni.

Piero Angela ha saputo portare la scienza e la tecnologia nelle case degli italiani, facendo appassionare più generazioni di giovani ai misteri del cosmo e al fascino del progresso in ogni campo.

Sanremo 2022, Drusilla e Blanco in tendenza

Il Festival di Sanremo cattura ogni anno milioni di spettatori, non solo nella settimana in cui va in scena, ma anche prima e dopo l’evento canoro.

Da inizio anno, e fino a oltre la metà del 2022, gli italiani si sono riversati su Google per cercare informazioni e curiosità sugli artisti e sulle canzoni in gara, così come su presentatore, vallette e ospiti.

Nella top 10 delle parole più cercate su Google nel 2022 spiccano ‘Blanco’ e ‘Drusilla’. Il giovane Blanco, alias Riccardo Fabbriconi, insieme a Mahmood, ha vinto la rassegna ligure con il brano Brividi, e poi ha partecipato, sempre in coppia con l’amico rapper, all’Eurovision Song Contest andato in scena a Torino.

Drusilla Foer (personaggio inventato da Gianluca Gori), invece, è stata co-conduttrice per una serata del festival, stregando il pubblico con la sua eleganza e la sua pungente ironia. Drusilla è anche il nome italiano più cliccato dell’anno sul web.

Le domande più googlate dell’anno

Non solo parole. Da Mountain View fanno sapere che, tra le domande più digitate su Google nel 2022, spicca “perché la Russia vuole invadere l’Ucraina”.

Ma gli utenti hanno anche cercato sul web il motivo delle dimissioni di Mario Draghi, “perché è aumentata la benzina”, cosa ha spinto Francesco Totti e Ilary Blasi a separarsi e “perché Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato”.

Scendendo ancor più nel dettaglio, tra le varie categorie in tendenza, si scopre che il cantante più cercato in Rete nel 2022 è Blanco, mentre l’attore più googlato è Will Smith (dopo il celebre episodio dello schiaffo alla notte degli Oscar). La serie tv che invece ha destato più curiosità nel corso dell’anno è Stranger Things.

Per quanto riguarda i “Come fare…?”, dopo il primo posto del tampone rapido, si scende verso i sondaggi su Whatsapp, per passare al passaporto e chiudere la top 10 con le pesche sciroppate. Infine, al primo posto della lista dei “cosa significa” digitati su Google nel 2022 c’è la Z sui carri armati russi impegnati nel conflitto in Ucraina.