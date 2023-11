Giulia Cecchettin scomparsa con l'ex fidanzato Filippo Turetta: il rapporto tra i due raccontato dall'amica

Non c’è ancora alcuna traccia di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati dei quali non si sa più nulla da sabato 11 novembre. I due 22enni sono scomparsi a Vigonovo, nei pressi di Padova. Da testimonianze di persone vicine a Giulia emerge come i due avessero talvolta un rapporto conflittuale. Oggi una collega di università della ragazza ha aggiunto qualche elemento.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta nel racconto di un’amica

Stando al racconto della ragazza, raggiunta dai alcuni giornalisti, Giulia e Filippo quando si recavano a lezione sembravano avere un normale rapporto di amicizia.

I due, secondo i racconti, pur avendo interrotto la loro storia d’amore avevano deciso di mantenere un rapporto amichevole.

Fonte foto: ANSA Gino Cecchettin padre di Giulia.

“Era una coppia normalissima“, dice l’amica. “Sicuramente non li ho mai visti litigare in università“.

“Spero ritornino, lo speriamo tutti”, aggiunge la studentessa parlando con i cronisti davanti all’università di Padova.

Per la sorella Filippo era possessivo e geloso

Parla invece di un rapporto differente Elena Cecchettin, la sorella maggiore di Giulia.

A Repubblica la ragazza ha raccontato che Filippo Turetta sarebbe stato “possessivo” e “geloso”.

Il ragazzo sarebbe anche stato invidioso del profitto accademico dell’ex dal momento che “non voleva che Giulia si laureasse da sola”.

Giovedì 16 novembre la ragazza avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea in Ingegneria biomedica all’Università di Padova.

Per la famiglia Giulia allontanata contro la sua volontà

Le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta proseguono: la targa della loro auto è stata tracciata l’ultima volta nella serata di domenica 12 novembre a San Candido, un piccolo comune in provincia di Bolzano a pochi chilometri dal confine con l’Austria.

Si attende intanto l’esito degli accertamenti effettuati su alcune chiazze di sangue trovate in strada a Vigonovo nei pressi di casa Cecchettin.

Le tracce ematiche saranno confrontate con il Dna della giovane.

Al momento l’unica cosa che è possibile fare è attendere gli sviluppi della vicenda, spiega Sefano Tigani, avvocato della famiglia Cecchettin.

I Cecchettin e l’avvocato concordano sul fatto che Giulia sia attualmente “trattenuta contro la sua volontà” dall’ex fidanzato.

“Questo è evidente – ha affermato Tigani – perché dal primo momento in cui il babbo ha denunciato la scomparsa, ha detto che lei non si sarebbe mai allontanata volontariamente”.