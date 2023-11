Giulia Cecchettin scomparsa con Filippo Turetta, parla la sorella: "Lui non voleva che si laureasse da sola"

Mentre proseguono senza sosta, anche con l’uso dei droni nella zona di Sacile e Pordenone, le ricerche di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa sabato 11 novembre dopo essersi incontrata con l’ex fidanzato, Filippo Turetta, ora a parlare è la sorella della ragazza. Che racconta alcuni dettagli importanti sulla loro relazione amorosa.

La rivelazione della sorella

“È vero, Filippo non voleva che Giulia si laureasse da sola”. Elena, 24 anni, sorella maggiore di Giulia Cecchettin, è stata intervistata dal quotidiano La Repubblica.

La laurea, spiega, “implicava anche la fine della loro università insieme, un doppio distacco che faceva fatica ad accettare per la paura di perdere la possibilità di tornarci insieme. Era possessivo, geloso”.

Giulia, racconta la sorella, “non era del tutto libera. Lui magari si presentava quando lei non voleva, imponeva la sua presenza, stressandola, e creava pressione”.

“Parlo di lei al presente, voglio che lei ritorni. Qualsiasi cosa abbia fatto Filippo a me non interessa, non punto il dito. Ho paura, certo, ma ci credo che possa tornare“.

Le parole dell’avvocato di Giulia

“Non abbiamo ad oggi dati certi, nemmeno per affermare che Giulia, in ipotesi, sia trattenuta dall’ex fidanzato contro la sua volontà. Ma non vi è neppure alcun elemento contrario per dire che i ragazzi non siano vivi”. Queste le parole dell’avvocato Stefano Tigani all’Ansa, il legale che sta assistendo la famiglia di Giulia Cecchettin.

Fonte foto: ANSA

Il padre di Giulia, Gino Cecchettin

L’avvocato conferma che, dalle informazioni date alla famiglia, si ritiene che l’ultima rilevazione elettronica attendibile del passaggio della vettura risalga a domenica mattina, intorno alle ore 9, sulla strada (la 51 di Alemagna) che da Cortina porta a Dobbiaco.

“Noi vogliamo solo che tornino. Certo – conclude – essendo passati ormai cinque giorni di ricerche ininterrotte, senza nessun risparmio di forze, vorremmo, auspichiamo, che arrivino finalmente risultati concreti“.

Le analisi del Dna

Secondo quanto riporta l’agenzia Agi un campione del sangue potrebbe essere prelevato dalla sorella di Giulia per individuare il Dna da confrontare con le chiazze di sangue trovata sull’asfalto in una zona industriale ad alcune centinaia di metri dal luogo in cui Giulia e Filippo sono stati visti litigare sabato 11 novembre, prima della loro scomparsa.

Inoltre, i carabinieri di Vigonovo (Venezia) hanno chiesto al padre di Giulia Cecchettin di poter visionare il pc in cerca di tracce utili al ritrovamento dei due giovani scomparsi.