Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo scomparsi, l'avvocato dei Turetta: "Potrebbe averla uccisa"

La famiglia di Filippo Turetta non intende interfacciarsi con i giornalisti, per questo alle domande sul figlio dei suoi assistiti e sulla ex fidanzata Giulia Cecchettin risponde l’avvocato Emanuele Compagno. Il legale rappresentante della famiglia riporta le impressioni di una famiglia in sofferenza, tanto quanto quella della ragazza, per una vicenda che negli ultimi giorni ha visto comparire i contorni di un epilogo che l’Italia intera sta temendo.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, parla l’avvocato

Sotto la casa dei Turetta i giornalisti cercano dichiarazioni della famiglia. Il padre di Filippo, nelle prime ore dopo la scomparsa dei due giovani, ha dichiarato: “Era un po’ possessivo, ma non era un mostro“.

La domanda più ricorrente è quella sulla possibilità dell’uccisione di Giulia da parte di Filippo.

Fonte foto: ANSA Fiocchi rossi fuori dall’abitazione di Giulia Cecchettin nel giorno della sua laurea. Giulia è scomparsa con l’ex fidanzato Filippo Turetta sabato 11 novembre

L’avvocato Compagno risponde: “Se la famiglia Turetta è consapevole che Giulia possa essere stata uccisa? Sì, sanno che è una possibilità“.

Quindi: “Sono consapevoli che il figlio potrebbe averla uccisa, è un’ipotesi che esiste e che hanno letto anche sui giornali”.

Nessuna certezza, ovviamente, e fino al venerdì 17 novembre tutto rimane sul piano delle ipotesi. Secondo la famiglia di Giulia, invece, la ragazza potrebbe trovarsi trattenuta contro la sua volontà.

Le parole dell’amica di Giulia

Giulia, un’amica della ragazza scomparsa con la quale condivide il nome di battesimo, non conosceva Filippo Turetta ma alle telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’ ha raccontato che la Cecchettin aveva lasciato l’ex fidanzato per via del suo carattere “opprimente”.

A seguito della fine della relazione, Filippo si sarebbe rivolto allo psicologo dell’università per superare quel momento di disagio. Giulia Cecchettin non ha alcuna intenzione di riaprire la relazione, mentre il Turetta nutrirebbe questa speranza.

Le ultime notizie

Il 17 novembre, da un video registrato dal sistema di videosorveglianza dell’azienda Christian Dior di Vigonovo, sarebbe emerso il momento della presunta aggressione di Filippo Turetta contro Giulia Cecchettin.

Filippo l’avrebbe colpita a mani nude per poi costringerla a salire sull’auto, la sua Nuova Punto, ancora sanguinante.

Contestualmente, Turetta è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio.