Giudice rivela dove Ilaria Salis sconta gli arresti domiciliari, la rabbia del padre Roberto: protesta in aula

Un’informazione che potrebbe mettere a rischio l’incolumità dell’imputata e che ha fatto scattare la reazione del padre Roberto in aula. Nel corso del processo a carico di Ilaria Salis, il giudice ungherese Josef Szos ha rivelato l’indirizzo dove l’attivista milanese sta scontando gli arresti domiciliari da un giorno dopo aver passato 15 mesi di carcere a Budapest. Immediata l’opposizione della difesa.

L’arrivo di Ilaria Salis in tribunale

Nella giornata di venerdì 24 maggio, Ilaria Salis è arrivata in tribunale per la prima volta senza manette e catene ai piedi, dopo oltre un anno di detenzione nel penitenziario di massima sicurezza di Gyorskocsi utca, con soltanto il braccialetto elettronico alla caviglia per controllare i suoi spostamenti agli arresti domiciliari.

L’attivista milanese ha ottenuto la misura alternativa, dietro cauzione di 40mila euro, che sta scontando da circa ventiquattr’ore in un’abitazione di Budapest.

Fonte foto: ANSA

Ilaria Salis in tribunale a Budapest nella prima udienza dopo gli arresti domiciliari

“Oggi non voglio e non posso fare dichiarazioni, c’è il processo. Voglio solo ringraziare tutti” si è limitata a dire Salis, in aula per la terza udienza del processo a suo carico con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di tre militanti di estrema destra in una manifestazione neonazista nella capitale ungherese nel febbraio 2023.

La protesta di Roberto Salis contro il giudice

In tribunale, il giudice Josef Szos ha letto l’indirizzo di Budapest dove è stata trasferita l’attivista, circostanza che ha fatto subito protestare Roberto Salis. Davanti alla rivelazione del luogo dove la 39enne insegnante è agli arresti domiciliari, il padre si è subito rivolto verso l’ambasciatore italiano Manuel Jacoangeli dicendo che “bisogna fare qualcosa”.

“L’indirizzo non dovrebbe essere rivelato, anzi protetto e non va inserito nel verbale”, ha detto l’avvocato della difesa Gyorgy Magyar.

Gli arresti domiciliari

La concessione degli arresti domiciliari da parte del tribunale ungherese è arrivata in seconda istanza il 15 maggio. “Siamo molto soddisfatti ma consideriamo i domiciliari in Ungheria solo un primo passaggio verso la libertà di Ilaria perché chiediamo che le venga revocata qualsiasi misura cautelare”, avevano dichiarato i legali italiani di Ilaria Salis, Eugenio Losco e Mauro Straini.

L’obiettivo degli avvocati è di ottenere la revoca dei domiciliari “ma a breve presenteremo la richiesta quantomeno per trasferirla in Itali – avevano aggiunto – e speriamo che il governo italiano si impegni perché questo avvenga, come ha sempre promesso di fare una volta ottenuti i domiciliari in Ungheria”.