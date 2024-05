Ilaria Salis agli arresti domiciliari a Budapest, la candidata alle Europee fuori dal carcere dopo 15 mesi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ilaria Salis, candidata alle elezioni Europee con Avs, è uscita nella mattinata di giovedì 23 maggio dalla prigione di massima sicurezza di Gyorskocsi utca di Budapest, in Ungheria, dove era rinchiusa da oltre 15 mesi, per scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari nel proprio domicilio, in attesa della fine del processo.

Il primo commento del papà di Ilaria Salis

Roberto Salis, papà di Ilaria Salis, ha commentato la notizia rilasciando alcune dichiarazioni all’agenzia ‘ANSA’:

“Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciare Ilaria, speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia”.

Fonte foto: ANSA

Roberto Salis, il papà di Ilaria Salis, con una spilla raffigurante la figlia in occasione di una recente conferenza stampa del gruppo capitolino di Alleanza Verdi e Sinistra in Campidoglio a Roma.

L’arresto e il processo di Ilaria Salis

Ilaria Salis è stata arrestata l’11 febbraio del 2023 assieme a due antifascisti tedeschi ed è stata portata in carcere con l’accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di tre militanti di estrema destra e di far parte di un’associazione criminale.

Lo scorso 15 maggio una commissione di secondo grado del Tribunale di Budapest ha accolto il ricorso presentato dai suo avvocati e le ha concesso la detenzione ai domiciliari con il braccialetto elettronico, dietro il pagamento di una cauzione di 40mila euro. Dopo alcuni giorni di attesam il bonifico, partito la settimana scorsa dall’Italia, è arrivato e Ilaria Salis è uscita quindi dal carcere. Venerdì 24 maggio è prevista la terza udienza del processo a suo carico.

Le parole di Ilaria Salis

Nella sua prima intervista dopo la concessione degli arresti domiciliari, Ilaria Salis aveva detto a ‘La Stampa’: “Fin dal primo giorno ciò che mi ha dato il coraggio e la speranza per andare avanti a testa alta è la consapevolezza di essere dalla parte giusta della Storia. La mia forza cresce di giorno in giorno grazie alla solidarietà e ai pensieri che ricevo da compagne e compagni, familiari e persone che mi vogliono bene”.

Ilaria Salis, nella stessa intervista, ha preferito non rispondere alla domanda: “Sì è sentita sostenuta e aiutata dal governo italiano nella sua vicenda giudiziaria?”.