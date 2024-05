Il video di Ilaria Salis per la prima volta senza le manette nel tribunale di Budapest: la voce dell'attivista

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Venerdì 24 maggio Ilaria Salis è apparsa in tribunale a Budapest senza manette o catene alle caviglie, per la prima volta da quasi un anno e mezzo. Oggi è prevista la terza udienza del processo a carico della 39enne attivista italiana, accusata di aver aggredito dei militanti di estrema destra nella capitale ungherese.

Agli arresti domiciliari da ieri, 23 maggio, Ilaria Salis è arrivata in tribunale in taxi con i suoi genitori, come si vede nel video, ed è entrata in aula assieme al gruppo dei suoi amici, tra cui il fumettista Zerocalcare. La 39enne porta un braccialetto elettronico alla caviglia.

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato”. Queste le poche parole, riportate da Ansa, dette da Ilaria Salis ai giornalisti presenti prima dell’inizio dell’udienza. Nessuna dichiarazione invece per quanto riguarda la sua candidatura alle elezioni europee.