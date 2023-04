Giudice dà ragione a Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti: villa, custodia figli e assegno mensile

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Vince Ilary Blasi, in questa prima sentenza provvisoria, secondo il giudice civile incaricato. Il campione giallorosso Francesco Totti dovrà corrisponderle un assegno mensile e cedere la casa nel quartiere prestigioso dell’Eur. Soprattutto, dovrà rinunciare alla custodia dei figli. La decisione del giudice sarà valida per l’intera durata del processo.

Divorzio Ilary Blasi-Francesco Totti: la sentenza

La prima sentenza provvisoria della causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è conclusa a favore della showgirl.

Il giudice civile ha stabilito l’ammontare dell’assegno mensile che il campione giallorosso dovrà corrispondere alla ex moglie per il sostentamento dei figli, ma anche la casa all’Eur e la custodia dei figli.

Fonte foto: Getty Il giudice ha dato ragione a Ilary Blasi nella prima sentenza provvisoria del processo di separazione con Francesco Totti

Il giudice ha riconosciuto a Ilary Blasi il diritto di vivere nella casa coniugale dell’Eur, quindi un assegno di 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli più – scrive ‘Repubblica’ – la copertura del 75% delle spese scolastiche.

La parte probabilmente più dolorosa è quella sull’affidamento dei figli: mentre Cristian e Chanel potranno vedere il padre tutte le volte che lo vorranno e in completa autonomia, diverso è il caso di Isabel.

Il campione giallorosso potrà vederla seguendo esclusivamente il calendario imposto dal tribunale.

Quali erano le richieste di Totti

Si parla di sentenza a favore di Ilary Blasi in quanto Francesco Totti, inizialmente, aveva chiesto di tenere per sé la villa coniugale dell’Eur, richiesta respinta dal giudice.

Ancora, il campione giallorosso in una prima fase aveva offerto 0 euro per il sostentamento dei figli – scrive ‘Repubblica – per poi passare a 6 mila.

Ilary Blasi ne aveva chiesti 24 mila, che infine sono diventati i 12.500 stabiliti dal giudice. In questa fase del processo Francesco Totti è difeso dall’avvocato Antonio Conte mentre l’ex moglie da Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

La separazione tra Totti e Blasi

Il caso Totti-Blasi è ancora uno dei più seguiti, dal momento che l’ormai ex coppia è sempre stata tra le più ricercate dai riflettori del gossip.

Alla base della loro separazione, a detta di entrambe le parti, ci sarebbero dei reciproci tradimenti che hanno dissoluto i venti anni di matrimonio che li legava.

Per questo, col tempo, sono arrivate le prime accuse reciproche che la stampa ha chiamato “Borsette & Rolex“, proprio per i beni rivendicati dalla coppia una volta avviate tutte le pratiche per la separazione.

Oggi la separazione tra i due arriva ad un primo capitolo definitivo: la sentenza provvisoria che dà ragione alla showgirl ponendo un primo punto.