Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi: la sua verità sulla fine della relazione

“Non sono stato io a tradire per primo”. Così Francesco Totti sulla separazione da Ilary Blasi dopo 20 anni di matrimonio. Dopo mesi di silenzi, l’ex capitano della Roma racconta la sua verità sulla fine della relazione in una intervista al Corriere della Sera.

Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, due delle figure più iconiche dello sport e dello spettacolo italiano, ha tenuto banco per settimane sulle pagine dei giornali, sulle trasmissioni tv e sui social.

Tutti ne hanno parlato, ad eccezione dell’ex calciatore. “Non ho ancora detto una parola. Avevo detto che non avrei parlato e non l’ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta”, afferma Totti.

Totti: “Non ho tradito io per primo”

Allo storico capitano giallorosso non va giù in particolare che si dica che il matrimonio sarebbe finito per colpa del suo tradimento: “Non sono stato io a tradire per primo“. Il riferimento è al presunto tradimento con la 34enne Noemi Bocchi.

Totti racconta che la relazione con Noemi è iniziata dopo Capodanno, dopo che in autunno aveva scoperto che Ilary Blasi aveva un altro.

“A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro, anzi più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi“, rivela Totti ammettendo di aver guardato nel cellulare della moglie.

La versione di Totti

Totti spiega nell’intervista che la crisi è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso, ma che lui soffriva da tempo. E che le colpe per la rottura sono di entrambi.

“Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile”. “Ero fragile, mi mancavano i riferimenti – spiega l’ex calciatore – e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore”.

Poi la morte del padre per il Covid-19. “Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”.

La relazione con Noemi

Totti parla anche dell’inizio della sua relazione con Noemi Bocchi. Dagospia ha pubblicato una foto in cui il 4 dicembre 2021 i due sono seduti poco distanti allo stadio Olimpico di Roma, ma l’ex capitano giallorosso nega che i due fossero allo stadio assieme: “Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no?”.

Totti ammette che frequentava Bocchi come amica con gli amici di padel, ma che il passaggio da semplice amicizia a relazione è avvenuta dopo Capodanno e si è consolidata nel marzo 2022.