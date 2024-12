Giovanni Caruso avvocato di Turetta minacciato di morte con dei proiettili, la reazione di Gino Cecchettin

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Una cosa “profondamente inquietante e inaccettabile da concepire in una società civile”. Così Gino Cecchettin ha commentato la notizia di una busta contenente proiettili recapitata a Giovanni Caruso, l’avvocato di Filippo Turetta. Il padre di Giulia, uccisa lo scorso 11 novembre 2023 dall’ex fidanzato, ha tenuto a sottolineare quanto questi gesti non rappresentino in alcun modo una forma di solidarietà verso le vittime, esprimendo vicinanza nei confronti del legale.

L’avvocato Giovanni Caruso minacciato con proiettili

La busta minatoria era stata spedita nei giorni scorsi allo studio di Caruso, a Padova. L’uomo aveva aperto la corrispondenza, trovandovi una lettera con al suo interno tre cartucce.

Contattata la questura, alcuni agenti della Squadra mobile, della Digos e del gabinetto interprovinciale della polizia scientifica l’hanno ispezionata. Le cartucce, avvolte in un foglio di carta, sono state quindi repertate.

Fonte foto: ANSA Giovanni Caruso e Gino Cecchettin in tribunale

I tre proiettili erano all’interno di una busta bianca con normale affrancatura e il foglio bianco che li avvolgeva non aveva alcuna scritta. Il plico verrà analizzato dalle forze dell’ordine, per trovare eventuali tracce e provare a risalire all’autore.

Le parole di Gino Cecchettin

“Ogni forma di intimidazione o violenza, anche simbolica, è da condannare senza esitazione“, ha spiegato Gino Cecchettin, come riferito da Ansa.

L’ideatore della Fondazione Giulia Cecchettin ha aggiunto che la giustizia dovrà fare il suo corso in un clima di rispetto e serenità e che “atti come questi non rappresentano alcuna forma di solidarietà verso le vittime, anzi rischiano di offuscare la serietà del lavoro che stiamo portando avanti nella Fondazione”.

“È solo attraverso questi principi – prosegue – che possiamo costruire una società più giusta e umana“.

L’uomo ha poi auspicato che le autorità facciano luce rapidamente sul grave episodio: “Esorto tutti a impegnarsi a promuovere valori di rispetto, pace e dialogo, anche nei momenti più difficili. Anche e soprattutto di dolore. Continuiamo a lavorare insieme, con fermezza e senza cedere all’odio“.

La stretta di mano tra Giovanni Caruso e Gino Cecchettin

Caruso è diventato protagonista delle cronache nell’ultimo periodo a causa del processo a Filippo Turetta, concluso con una sentenza che ha condannato il giovane all’ergastolo.

L’arringa del legale aveva suscitato la reazione indignata di Gino Cecchettin. I due poi avevano avuto modo di chiarirsi e di stringersi la mano.

Il gesto aveva avuto luogo prima della lettura della sentenza. “La capisco umanamente, ma il mio lavoro non è facile“, aveva detto Caruso al padre della vittima.