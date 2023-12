Giorgia Meloni influenzata va alla recita di Natale della figlia, poi sta male: premier va via, ma non è Covid

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La premier Giorgia Meloni è influenzata ed è stata costretta a cancellare tutti gli impegni istituzionali previsti in questi giorni, ma nonostante ciò non ha rinunciato alla recita di Natale della figlia Ginevra. Oggi, infatti, la presidente del Consiglio si è recata alla scuola della figlia, ma poi è stata costretta a lasciare l’istituto dopo aver accusato un peggioramento delle condizioni. Ma secondo quanto trapela, almeno per il momento sarebbe escluso il Covid.

Meloni influenzata, ma va alla recita della figlia

L’influenza non guarda in faccia a nessuno, neanche a Giorgia Meloni che di rientro da Atreju ha cominciato ad avvertire uno stato influenzale fastidioso. Raffreddata e con qualche sintomo, la premier ha preferito rinviare tutti gli impegni previsti nei prossimi giorni. Tutti eccetto uno.

Parliamo infatti della partecipazione alla recita di fine anno della figlia Ginevra, andata in scena mercoledì 20 dicembre, a poche ore dall’impegno annullato col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infatti, secondo quanto riferito dalle agenzia di stampa, questa mattina la presidente del Consiglio è stata vista presso l’istituto che frequenta la figlia, dove oggi è andata in scena la recita di fine anno.

Fonte foto: ANSA

Anche Giambruno alla recita della figlia

Famiglia al completo, tra l’altro, alla recita della piccola Ginevra. Non solo la premier Meloni, infatti, è stata vista a scuola ad assistere allo spettacolo.

Mentre lei si trovava seduta in prima fila, coperta per evitare colpi d’aria che potevano peggiorare le condizioni di salute, poco più indietro è stato notato anche Andrea Giambruno. L’ex anchorman di Rete4, infatti, ha assistito alla recita in piedi a qualche metro di distanza dalla ex compagna.

Influenza peggiora, Meloni torna a casa

Ma mentre Ginevra si esibiva, secondo quanto si apprende la premier si è allontanata di punto in bianco. Secondo quanto riferito da fonti vicine, Meloni avrebbe accusato un peggioramento delle sue condizioni di salute che l’hanno portata a lasciare la scuola prima della fine della recita.

Immediato il tampone Covid, risultato negativo. La presidente del Consiglio, riferisce La Repubblic, avrebbe quindi chiamato il suo staff per comunicare l’esito dell’esame e confrontarsi sulla conferma o meno degli appuntamenti previsti nei prossimi giorni, alcune dei quali, già annullati lunedì scorso.

Gli impegni annullati da Meloni per l’influenza

Questi gli impegni annullati, secondo quanto riferito da Palazzo Chigi:

20 dicembre , ore 17: cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile, al Quirinale;

, ore 17: cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno tra il presidente della Repubblica, e i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile, al Quirinale; 21 dicembre, ore 11: conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio, che sarà riprogrammata subito dopo la pausa natalizia.

A confermare il rinvio della conferenza stampa di fine anno della premier ci ha pensato anche l’Ordine dei giornalisti, che ha comunicato che si terrà giovedì 28 dicembre, sempre alle ore 11 e sempre nell’aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati.